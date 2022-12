Un novo mercado con moita alma

Varios produtores da comarca de Santiago unen os seus esforzos para facer un novo mercado agroartesán en Compostela. Onte, día da Inmaculada, comezou a súa andaina o Mercado de Man con postos de horta, de artesanía e de produtos de segunda man, unha iniciativa na que tamén xoga un importante papel o alumnado do colexio Montessori Compostela, cuxos traballos exhíbense co resto de artigos á venda. O mercado instálase no adro da Colexiata de Sar o primeiro xoves de cada mes, de catro a oito da tarde, co obxectivo de dinamizar o barrio de Sar mediante a achega á xente de elaboracións feitas á man e cousas usadas ás que darlle unha nova vida. Así mesmo, quere reunir un bo número de actividades artesás ofrecendo un sitio doado no que expoñer os seus produtos.

Deste xeito, e pese a un primeiro arranque pasado por auga a causa dos desafortunados chubascos que precipitaron na primeira parte do serán, os ánimos mantivéronse elevados nesta nova iniciativa que onte comezou no barrio de Sar. O Mercado de Man viu a luz grazas á colaboración entre artesáns e produtores da comarca de Santiago e conta tamén coa participación do Colegio Montessori Compostela: uns e outros aportaron as súas achegas aos expositores que se instalaron no espazo cercado da Colexiata.

GAMA ARTESANAL. Na que foi a primeira cita no percorrido da feira, o seu catálogo reuniu xa unha boa cantidade de ítems. De primeiras, o público asistente deu cun amplo abanico de produtos frescos e de horta cultivados e expostos baixo o selo de “agricultura ecolóxica certificada”, así coma algunhas froitas de tempada, marmeladas e meles artesanais e un lote de xabóns caseiros esculpidos de xeito temático.

Cabe destacar tamén un posto no que se servía á clientela chocolates quentes en vaso e bolos de vento, unha combinación popular que moitos escolleron para acompañar os paseos durante a inspección dos distintos postos.

APORTE ESTUDANTIL. Por outra banda, un grupo de estudantes do Montessori Compostela estivo ao cargo do seu propio stand, no cal resultaba imposible non pousar a mirada froito da curiosidade, a cal espertaba o colorido e a variedade do seu repertorio. Dende unha selección de doces de Nadal ata postais ilustradas, pasando por decoracións, abalorios e mesmo gorros de punto; esgrimindo amplas sonrisas o alumnado puxo ao dispór da audiencia visitante un repertorio diverso á par que interesante e que invitou a apreciar os detalles en cada produto. Ademais, para completalo incluíuse nel unha serie de ilustracións debuxadas pola man da artista Kari Gale, quen tamén quixo engadir o seu gran de area nesta nova iniciativa do barrio compostelán.

VINDEIRA CITA EN XANEIRO. Así, só queda agardar polo catálogo que presentará este novo mercado o vindeiro día 5 de xaneiro, que será o primeiro xoves do mes -e do ano-, xa que achegarse á Colexiata e botar unha ollada de seguro se tornará un apetecible plan de tarde para máis dun. Máis aínda cando virá acompañando a inminente inauguración doutras feiras de tempada na cidade; nomeadamente, o Mercado da Estrela e o Mercado de Nadal. O primeiro, lembramos, terá lugar entre o 16 e o 18 deste mes en San Martiño Pinario e no Centro Social Abanca; mentres que o segundo dará inicio o vindeiro día 23 e continuará ata o 5 de xaneiro, mesma xornada que ocupará, como diciamos, a segunda sesión do onte inaugurado Mercado de Man. Polo momento, o proxecto preséntase coma unha espléndida oportunidade para dinamizar o barrio e fomentar o dote dunha segunda vida a unha gran cantidade de artigos, así coma para instaurar un novo punto de interese para os fanáticos da artesanía e a horticultura.