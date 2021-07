Un paseo polo ‘outro Santiago’, o dos edificios contemporáneos máis impactantes

O antecesor do Politécnico foi a Escola Elemental de Traballo, localizada nos claustros do edificio de San Domingos de Bonaval desde 1933. No ano 1944 comezou a construción dun edificio propio no Campo de San Clemente. En 1955 pasa a chamarse Escola de Mestría Industrial e iníciase a construción dun novo edificio en 1961 no seu emprazamento actual de Monte de Conxo. Foi inaugurado o 19 de agosto de 1967 en presencia do seu director e alcalde da cidade, Francisco Luis López Carballo. Tiña capacidade para acoller a mil trescentos alumnos.