Un peregrino vigués acaba la Ruta sin parar a dormir

“Hoy miércoles, último entrenamiento. Mañana ponemos rumbo a la frontera francesa y el sábado, en marcha para lograr la ruta del Norte desde Hendaya. Ojalá logre quitar la espina clavada del año pasado y nos quedemos con la alegría de lograr los 800 Km Non Stop Hendaya-Compostela”. Así anunciaba el vigués Albi Rozas en sus redes sociales el comienzo de su reto sobre dos ruedas.

El camino que ha completado Albi Rozas no está al alcance de cualquiera. Además de tener el suficiente fondo como para pedalear desde Hendaya hasta Compostela, lo ha hecho en poco más de un día completo, en 32 horas, sin parar para dormir en alguno de los albergues del Camino. Este tipo de hazaña se denomina non stop, y este ciclista de Chapela llevaba con ella entre ceja y ceja desde el año pasado. En 2019, tuvo que abandonar a falta de 20 kilómetros de llegar a Galicia, después de haber partido desde Albufeira. En esta ocasión, ha cambiado el Camino Portugués por el del Norte.

Tras viajar a Hendaya el jueves de la semana pasada, este intrépido peregrino disfrutó de las últimas horas con opción de recostarse sobre un colchón antes de que el sillín de la bicicleta se convirtiese en su mejor compañero. El día 12 anunciaba el comienzo de la aventura, a las ocho de la mañana. La siguiente noticia que sus seguidores tuvieron de él fue ya desde Santander: “Vamos bien pero mucho calor. Vamos a seguir y veré si luego envío un vídeo”. En esos documentos que iba compartiendo se podía comprobar la dureza de haber subido algunos puertos de montaña, especialmente con las altas temperaturas del pasado fin de semana. Asimismo, reconocía que el hecho de llevar una mochila de casi 4 kilos de peso le ralentizaba un poco: “Si no fuese por la mochila iría mucho más rápido, al menos las piernas van bien”.

Las únicas paradas realizadas fueron para comer algo. En el último vídeo, ya en territorio gallego, reconocía la dureza del Camino a su paso por Asturias: “Ya no sé cuántos puertos he subido. Llegas a un poco de llano y vuelta a subir. Esto es un rompepiernas total. No sé ni cómo las rodillas pueden seguir aquí”. En ese momento, con el cansancio acumulado, el peso y el intenso calor, su ritmo disminuyó: “Lo que cuesta hacer los kilómetros”, decía antes de agradecer las pocas zonas de sombra que se encontraba. Su principal preocupación en ese instante era la previsión de lluvia para el domingo en Galicia. “Lo que me faltaba es que venga la cosa acompañada de agua”, se lamentaba mientras cogía aire con fuerza. Asimismo, agradecía a sus seguidores los mensajes de ánimo y les mostraba las vistas del Cantábrico que tenía desde su bicicleta. El lunes de madrugada alcanzó el ansiado destino, e inmortalizó el momento en la praza do Obradoiro.

Antes de abandonar Compostela, y tras una merecida noche de descanso, Albi Rozas se fotografió en diferentes zonas de la ciudad y aprovechó para lanzar un aviso a navegantes: volverá a la capital gallega el próximo año, también como peregrino. No se olvida del Camino Portugués que no pudo completar en 2019, así que, tras el éxito conseguido este año, ha dejado su promesa escrita en sus redes sociales: “Portugal, no me olvido de ti, para el año te voy a condenar”. Queda dicho.