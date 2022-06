Un público eufórico y la música más cañera hacen vibrar el Monte do Gozo

Desde primera hora de la tarde se pudo comprobar el efecto del gran festival del Xacobeo. Las largas retenciones de tráfico en el periférico de Santiago hacían intuir que algo gordo se estaba cociendo en el Monte do Gozo, que ayer acogió un emocionante estreno de O Son do Camiño. Mientras unos se armaban de paciencia para encontrar un hueco donde aparcar el coche, otros confiaban en la clásica reventa para conseguir la entrada en el último minuto. Desde la mañana las redes sociales se inundaron de mensajes del tipo compro entrada o vendo abono, una tendencia que se venía dando desde hacía ya unos días.

Más de 40.000 personas se dieron cita ayer para asistir a la inauguración del festival. Tras la tormenta cargada de rayos y lluvia de la que no se libraron los campistas que llegaron al recinto ya el miércoles, la jornada de ayer comenzó con tiempo agradable. Por la tarde respetó la estabilidad. Hacía mucho calor, bochorno, pese a que el cielo estaba cubierto. Así, a las colas en el periférico y en San Marcos, en las que algunos estuvieron atrapados más de una hora, les siguieron las de las cantinas del Monte do Gozo, donde los tokens rodaban como las cervezas y los refrescos. Al caer la tarde, comenzó a amenazar la tormenta, dejando lluvias intermitentes

Furious Monkey House se encargó de dar el pistoletazo de salida. En cuanto se levantó el telón, la euforia del público fue total. Les siguieron The Killer Barbies, Guadi Galego, Carlos Sadness, Lola Índigo, Sebastián Yatra, Sen Senra y Boyanka Kostava. Pero hay que decir que los más esperados eran, como se pudo comprobar teniendo en cuenta la expectación de los miles de asistentes, Kase O, Jhay Cortez, Foals, C.Tangana y, sobre todo, The Chemical Brothers, broche de oro del cartel para la jornada de ayer. A la hora de cierre de esta edición, miles de personas esperaban con ansia la puesta en escena del dúo británico de música electrónica.

El ambiente que se respiraba en el recinto era festivo a más no poder. Cientos de jóvenes abarrotaban el Monte de Gozo, pero también muchos adultos con ganas de disfrutar de la música y de pasarlo en grande con una cita que no deja indiferente a nadie y que atrae a Compostela a personas de toda España e incluso del extranjero. Es el caso de Neil Jonh Gibson, un escocés al que el festival le pilló por sorpresa en Santiago; y quien ayer, tras conocer el cartel, rogaba por una entrada para ver a su grupo favorito.

Cabe destacar también el malestar de algunos jóvenes del público que aseguran que se enteraron a última hora de que los tokens (moneda) del festival solo servían para adquirir bebidas, cuando la organización adelantó que valdrían para adquirir comida o un tentempié, criterio que cambió.

Por su parte, Estrella Galicia anunció ayer que quiere premiar este verano al festivalero más comprometido con el medio ambiente dentro de la estrategia de impacto positivo que viene impulsando en los últimos años. Así, la cervecera se ha unido a O Son do Camiño para convertir esta edición en la que mayor impacto positivo genere de su historia. Para incentivar al público en esta misión, Estrella Galicia implantará su proyecto New Life a través de cuatro iniciativas simultáneas: mediante la app Liight, la plataforma We Sustainability, el programa europeo Cada Lata Cuenta y la instalación artística Pixelata. Así, los asistentes a O Son do Camiño pueden participar ya en diferentes retos y juegos para conseguir recompensas y premios directos.

VISITA INSTITUCIONAL. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, también visitó ayer el puesto de mando avanzado desde el que se coordina el dispositivo de seguridad del festival O Son do Camiño. Lo hizo acompañada por el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, y el comisario jefe de la Policía Nacional en Santiago, Cástor Vázquez. Allí pudieron comprobar el trabajo que están realizando en estos días de celebración del festival los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias que componen el dispositivo. Entre ellos, la Policía Nacional, que ha desplazado hasta Santiago dos unidades de la UIP (Unidad de Intervención Policial) que se suman a los efectivos de seguridad ciudadana de la comisaría local. También Policía Local, Autonómica, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico, junto con los servicios de seguridad privada.

En definitiva, un amplio dispositivo que ya está trabajando para garantizar la seguridad de los más de 100.000 asistentes previstos en los tres días que dura el festival. “El objetivo es que la gente disfrute del primer gran evento del Xacobeo y que lo haga con seguridad”, apuntó Rivas.

Asimismo, recordó que, con el fin de evitar aglomeraciones, Renfe está reforzando con plazas adicionales 32 trenes de Media Distancia para facilitar los desplazamientos al festival entre los días 16 y 19 de junio. El incremento de la oferta durante los cuatro días es de 7.802 plazas, que posibilitan el acceso a Santiago desde A Coruña, Vigo y Ourense tanto en la ida como en el regreso al festival. También el Concello de Santiago ha reforzado el servicio de transporte urbano con buses lanzadera. De hecho se recomienda a los asistentes que hagan uso de este servicio para evitar el colapso de los accesos.