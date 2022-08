Un recorrido por las increíbles ‘joyas’

Cada uno escribe su historia y de eso Andrés Cisneros sabía mucho. Aunque de origen humilde, Cisneros ya apuntaba alto desde pequeño. Así lo probó una vez tras otra con cada experiencia, cada instante que vivió intentado labrarse un futuro brillante que desde luego le acabó llegando.

El reconocido fotógrafo marcó un antes y un después para Galicia, pues no solo fue pionero en el mundo de la fotografía al ser el primero en abrir un estudio fotográfico en la comunidad, sino que además, fue el primer fotorreportero de la comunidad gallega. De esto hay constancia en los muchos documentos que recogen sus andainas y su trayectoria, como es el caso de la revista Joyas de Galicia, Magazine de Jael Joyería, nº21, 2022, en el que se dedica uno de los capítulos al gran artista y a su indudable personalidad y obra. En la misma línea, cabe destacar la investigación llevada a cabo por el fotohistoriador Carlos Castelao en su libro As orixes da fotografía en Galicia, de la editorial Alvarellos, en la que recoge los orígenes del arte en Galicia del siglo XIX así como la historia y vida de Andrés cisneros, el primer fotógrafo gallego con estudio propio.

Andrés Cisneros se inició en este mundillo dando pequeños y tímidos pasos. Desde Santiago, su ciudad natal, hasta París y cruzando el charco, llegó hasta La Habana y Puerto Rico. Desde luego, si algo tenía claro el artista era su intención de salir adelante con lo que más le apasionaba: la fotografía.

Así fue como se aventuró en este arte, empezando de a poco y convirtiéndose en una de las figuras más importantes del panorama artístico de Galicia. Fueron varios las ‘joyas’ que este artista dejó tras de si y así ha quedado reflejado en la memoria de todos los gallegos su gran obra. Entre las más notables cabe destacar las imágenes que captó de la ciudad compostelana en el año 1858, las cuales adquirieron especial relevancia por tratarse de las primeras “escenas tomadas en Santiago en la historia”. No obstante, como bien apunta Martiño Suárez en la revista Joyas de Galicia, aunque “es cierto que en Galicia ya se habían tomado algunas fotografías antes de la realizadas por Cisneros, sí fue el primer fotógrafo con estudio y producción habitual en la tierra”.

Este fue el año del cambio, pues fue el momento en el que Cisneros se convirtió en uno de los mayores referentes de la fotografía no solo en Galicia, sino también a nivel nacional. Aunque él aún no lo sabía, este fue el año que el fotógrafo hizo historia.

Entre las instantáneas que le llevaron al éxito se encontraban captados diversos puntos de referencia de la capital gallega como la fachada del Obradoiro, el pazo de Raxoi o el claustro de la Catedral.

Si bien es cierto que se trata de unas pocas imágenes, solo estas bastaron para llevarle a convertirse en uno de los grandes. Estas capturas que datan del 1858, en el marco de la Exposición Regional, marcaron un antes y un después en la historia de la fotografía gallega, pues fueron “las primeras hechas en exteriores en Galicia”. Fueron, asimismo, las que le convirtieron en el primer fotorreportero de la comunidad, ya que “entre las tomas hay una de la propia Exposición Regional, en San Martiño Pinario, en las que se puede ver a varios compostelanos de clase alta, vestidos con frac y chistera y observando con suspicacia la cámara”.

PARA LA HISTORIA. De cualquier manera, si algo queda claro es que Cisneros hizo historia, pues aun no sabiendo la cifra exacta de imágenes que componían la serie, con ella preparó un álbum que acabaría conservándose en el Palacio Real de Madrid con un total de 14 fotografías. Esto fue gracias a que la reina Isabel II no pudo mandar a su habitual fotógrafo al evento de la Exposición, por lo que Cisneros, aprovechando la oportunidad, preparó el álbum para la reina, consiguiendo así un gran éxito y reconocimiento.

En efecto, el objetivo que perseguía se cumplió con creces, pues si bien el fotógrafo anhelaba y buscaba un futuro brillante ya desde pequeño, fue algo que no tardó en llegar, aunque quizá no de la manera que este perseguía. Tras la notoriedad alcanzada con este trabajo, Cisneros tardó muy poco en empezar a conseguir ofertas. Así fue cómo, en 1860, el fotógrafo tomó una decisión difícil y tras ser contratado como contable por el Estado, este fue mandado a La Habana, “abandonando definitivamente el arte y la fotografía, oficios por entonces no demasiado seguros”.