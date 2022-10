Un viaje a través de los últimos 70 años del fenóneno jacobeo

Ano Santo: o rexurdimento dun Camiño para todos e todas es una exposición que con más de 45 piezas de los fondos custodiados en el Gaiás, recorre la evolución del fenómeno xacobeo desde 1954 hasta la actualidad, con piezas que van desde libros, folletos y periódicos hasta calendarios y vídeos. La muestra bibliográfica permite al visitante acercarse a un acontecimiento determinante en las últimas décadas de la historia económica, social y cultural de Galicia, desde la perspectiva de la documentación impresa y visual.

Durante su inauguración, organizada por la Xunta en la Biblioteca de Galicia, el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacó la singularidad de esta retrospectiva bibliográfica “pola oportunidade que nos dá, nun ano cunha ampla programación ao respecto, de visualizar o fenómeno xacobeo desde outra perspectiva, a da documentación que se xera ao seu arredor tanto no ámbito da organización e promoción como no eido da creación persoal inspirada no Camiño”. Al acto acudieron también la directora-gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, y el comisario de la muestra y técnico de la Biblioteca de Galicia, Fernando Recamán, entre otras autoridades.

DE LO ESPIRITUAL A LO TURÍSTICO. Desde la dimensión más espiritual hasta un enfoque más turístico, la muestra, que puede visitarse en el vestíbulo de la Biblioteca en la Cidade da Cultura hasta noviembre, sigue una ordenación cronológica que comienza en 1954, cuando el Año Santo aún era esencialmente una manifestación de espiritualidad católica, siendo la siguiente parada la producción bibliográfica de 1965, donde ya destaca la grande implicación de las administraciones públicas en la promoción del Camino como evento turístico. Se distinguen en este período las figuras del cardenal Quiroga Palacios por un lado y de Manuel Fraga Iribarne, en aquel momento ministro de Información y Turismo, por otro.

Los periódicos, libros y folletos de las colecciones sirven de vehículo para recordar los Años Xacobeos de 1971 y 1976, caracterizados por una relativa calma, y el de 1982, protagonizado por el impacto de la visita del Papa Xoán Pablo II, la única hasta el momento de un Pontífice a Santiago en un Año Santo. Los posteriores mostrarían la dimensión internacional alcanzada por el Camino.

Entre las piezas se muestran además ejemplos de la producción literaria y fílmica alrededor del Camino, con algunos best seller y películas de éxito.