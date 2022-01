Una muerte en las Galerías Zafiro: conflicto entre dos polos opuestos

Nacho era natural de Monforte y desde hacía años estudiaba en Santiago. Quien lo conocía lo describía como una persona que presentaba conductas alteradas, reacciones imprevistas, pero en ningún caso lo veían con la maldad o capacidad para asestar una puñalada y acabar con a vida de alguien. Daba el perfil de un delincuente menor, movido por acciones espontáneas y poco racionales, pero no por el comportamiento de un asesino.

Los testigos del caso y los familiares confirmaron una dependencia de las drogas. Hacía varios años, había sido un drogadicto que se movía en los círculos de delincuencia de la ciudad y sus alrededores.

A consecuencia de ello, estuvo ingresado en el Sanatorio de San Lorenzo, con el fin de rehabilitarse. Lo consiguió a medias y sus familiares lo intentaron enviar a una “granja de drogadictos”, según definieron al centro de rehabilitación que se encontraba fuera de Galicia. Por lo demás, no tuvo problemas mayores con la justicia, sin contar su comentada participación en la fuga del depósito municipal de un grupo al que él facilitó una sierra para escapar.

No obstante, desde hacía unos años parecía no tener relación con la droga. Pero, dejando al margen su relación con los estupefacientes, Nacho no llevaba para nada una vida normal. De hecho, su conducta se caracterizaba por las reacciones imprevistas, impulsivas y espontáneas, no se pensaba las cosas dos veces. Esto chocaba con la personalidad de la víctima, Manuel Montemuiño, cuya característica más sobresaliente era la extrema timidez que manifestaba. La víctima había estudiado Magisterio, aunque pasó un año embarcado siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, desde ese momento le fueron fallando, uno tras otro, los intentos de buscar un trabajo, uno de ellos en el Concello de Ribeira. Cuando se produjo el asesinato estaba viviendo en la rúa do Home Santo, con su madre y su hermano de 15 años.

UNAS VIDAS PARA NADA EXTRAORDINARIAS. Ni la vida del agresor ni de la víctima tenían nada de extraordinario. Por un lado, Manuel acostumbraba a salir por la noche a su bar de confianza, El Resaca, donde terminó siendo apuñalado; mientras los fines de semana se dirigía a Ribeira.

Por otro lado, el asesino había tonteado a lo largo de su vida con las drogas, provocando preocupaciones en el seno de su familia. Pero, a pesar de haberse alejado de estas sustancias, presentaba algunas creencias o comportamientos que distaban de ser coherentes.

Sus delitos menores habrían estado motivados por algo más que el ánimo de lucro.

Sus reacciones imprevistas se definían, por ejemplo, por la decisión espontánea de atacar una farmacia. Las personas que lo conocían sabían bien que estos actos, aparentemente aleatorios, eran debidos a la motivación que el asesino sentía de acometerlos justo después de leer y enfrascarse en una determinada escena de Crimen y Castigo, la novela de carácter psicológico escrita por el autor ruso Fiódor Dostoyevski.

IMPULSOS DE ASESINATO. El argumento de la novela, los personajes y sus motivos creaban en el asesino un prisma totalmente ajeno a la realidad y que le llevaba de forma “irremediable” a delinquir, o incluso a cometer un crimen.

También se sabe, según los comentarios de aquellos que habían sido testigos de su obsesión con la novela, que al día siguiente del “golpe” no era nada raro que Nacho acudiese a pedir perdón en el establecimiento, confesándose autor del robo y prometiendo que abonaría todo lo que se había llevado.

Sin embargo, las pruebas son meros comentarios de sus conocidos, y la realidad es que tras una discusión entre dos hombres totalmente opuestos en carácter, uno de ellos terminó falleciendo a causa de la puñalada asestada en la pelea. El otro, condenado a 16 años de cárcel.