Una paciente oncológica denuncia retrasos en las consultas de revisión tras hacer pruebas “dolorosas”

SANIDAD. Una paciente oncológica que responde a las iniciales de M.M.L. se puso en contacto con esta Redacción para poner de manifiesto su “indignación” ante el retraso que sufre una consulta de revisión que debería haberse celebrado el pasado mes de noviembre en el hospital Clínico de Santiago. “En diciembre de 2021, tras la última consulta, me dieron cita para el 21 de noviembre de 2022. Unos quince días antes me hicieron las pruebas solicitadas por los médicos y la víspera de la revisión me llamaron para decirme que la consulta se tenía que aplazar y que me avisarían en un máximo de quince días para fijar una nueva fecha. Hoy sigo esperando”, declaraba ayer la mujer en conversación con este periódico.

Asegura que desde noviembre ha intentado ponerse en contacto en numerosas ocasiones con CHUS, pero “no cogen el teléfono ni nadie me sabe decir cuándo se fijará la nueva fecha de la consulta”. Le preocupa sobre todo que algunas de las pruebas que le han realizado a finales del pasado año “ya no servirán cuando me vea el médico, puesto que se trata de valores que pueden variar en un periodo corto de tiempo”. En este sentido, explica que “es muy probable que me pidan repetir esas pruebas, teniendo que sufrir de nuevo el dolor que algunas ellas conllevan por el hecho de que el Sergas no organiza bien sus consultas”, lamenta la afectada, que indica que no es la única paciente que está pasando por esta situación.

Desde la Xerencia de Xestión Integrada quieren transmitirle a la paciente “tranquilidade e desculpas poloa retraso na súa cita”. Indica que “o Sergas está inmerso en diferentes procesos selectivos que supoñen movementos de profesionais sanitarios da administración pública, polo que nestas primeiras semanas do ano houbo que reorganizar axendas no servizo de oncoloxía, priorizando as primeiras consultas e tratamentos, e reprogramando as de seguimento que previamente se revisan e non son urxentes”. arturo reboyras