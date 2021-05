Una ucraniana y un búlgaro eligen Compostela para la luna de miel

Santiago. Ella es de Ucrania, él de Bulgaria. Nataliya e Ivan se conocieron hace años en Malasia y se casaron en Sofía. Con todo, han decidido celebrar su luna de miel en Santiago. Es la ciudad de la que ella se enamoró cuando estudió el doctorado en Nanomedicina y Farmacia en la USC y a la que ahora ha regresado con su ya marido. “Me encanta Santiago. Esta tierra me da energía. Siempre le contaba a Ivan lo mucho que me gustaba Galicia y lo mucho que me siento conectada a esta tierra. Quería reconectar con ella de nuevo”, explicó este lunes la recién llegada Nataliya a Efe mientras degustaba un café con su marido Ivan en el Airas Nunes, su cafetería predilecta.

A ese café acudía todos los domingos en los años en los que vivió en la capital gallega, de 2014 a 2017, y es al que ha regresado junto a Ivan para tomar una merienda y celebrar con música -baile post nupcial incluido- su amor a Galicia y, a la par, el amor que se profesan ambos. Nataliya es científica de profesión y realizó su doctorado en Nanomedicina y Farmacia entre Nantes (Francia) y Santiago.

Tras su paso por Galicia, un lugar que define como “sagrado” y “poderoso”, volvió a Ucrania y estuvo trabajando en el mundo corporativo, hasta que “el destino” la llevó a Kuala Lumpur, la capital de Malasia, para trabajar en la empresa de educación transformacional MindValley.

Allí conoció a Ivan y según afirma Nataliya “surgió el amor”, algo que ambos “rápidamente reconocieron”, por lo que decidieron casarse el pasado 12 de febrero en Sofía (Bulgaria) para después mudarse a vivir a Málaga.

A pesar de que ambos conocen mundo, el sueño de Nataliya era poder llevar de luna de miel a su marido, en cuanto fuese factible, a la meta de todo peregrino, a Compostela, para enseñarle en este doble Xacobeo “los tesoros ocultos de la ciudad”.

“Hay muchas culturas mezcladas aquí. Soy un gran admiradora de la cultura y la historia y por eso parece que algo siempre me llama a venir aquí. Amo la autenticidad de la ciudad y su arquitectura”, explicó entre sorbos, al tiempo que ha recordado las tardes lluviosas que pasaba en una cafetería que se convirtió en su lugar de inspiración y “su regalo particular de los domingos”

Sin embargo, este legendario establecimiento solamente es la primera parada, porque la pareja tiene pensado recorrer hasta el próximo sábado cada rincón de Galicia: irán a la playa de As Catedrais, a las Islas Cíes —si el tiempo acompaña—, a Coruña ciudad y a Pontevedra; visitarán el Castro de Baroña, las termas de Ourense, el cañón del Sil, Ézaro, Fisterra, las playas del sur, Baiona...

