profesionalidad Seguro que cuando nos quejamos del CHUS tenemos algún motivo. Es imposible que una maquinaria de ese calibre funciona siempre a la perfección. Los medios no son ilimitados. Pero por el mismo motivo, cuando debemos pasar por allí y nuestra experiencia es tan positiva como la mía de ayer también es justo destacarlo. No me gustaría caer en el pasteleo fácil, pero el trabajo de Carmen Varela en las Urgencias del Clínico, y de todos los profesionales con los que tuve que tratar, fue simplemente extraordinario. Desde la recepción al triaje, los residentes o las especialistas.

Quizá tuve suerte, o quizá a veces no valoramos suficientemente lo que tenemos. En las tres horas que pasé en Urgencias acompañando a un familiar pude comprobar hasta qué punto se vuelcan con el paciente y con sus acompañantes. Son muy conscientes del estado de ansiedad con el que las personas pueden llegar al hospital, y el trato humano, ese que ahora se echa de menos en alguna Medicina precipitada por las circunstancias, es siempre el primer eslabón de la cadena. Puede que fuera un sábado relativamente tranquilo, sin demasiadas aglomeraciones. Pero más allá de las esperas, lo que hay que destacar es la profesionalidad de primer nivel de todos y cada uno. Me fijé en Carmen Varela porque nos atendió brevemente después de los residentes. Ni un solo instante durante las tres horas dejó de recorrer pasillos y despachos, de atender a pacientes o de dar consignas a los demás miembros del equipo. Con una expresión amable y un trato cercano, es de los médicos que uno quiere encontrarse cuando surgen los problemas. Porque no se trata solo de que den con la solución, de que el diagnóstico sea certero y lo más rápido posible, que es al fin y al cabo lo que todos deseamos. También importa ese lenguaje no verbal, cómo te hacen sentir hasta que la medicina realiza su función.

Estoy seguro de que los profesionales sanitarios están infravalorados a menudo, y probablemente mal pagados para lo que hacen día a día. Incluso tras la pandemia que todavía sufrimos, sigue sin valorarse su función. Al menos no por parte de todos, o por quienes nos dirigen y tienen que demostrarles que ese trabajo merece una contraprestación a la altura de su profesionalidad. Que cuenten con mis impuestos si son para eso.