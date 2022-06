Varios semáforos regularán los amplios pasos de peatones de la rúa do Hórreo

Los amplios pasos de peatones con los que contará la rúa do Hórreo a la altura de la estación intermodal dispondrán de varios semáforos que permitan regular el tráfico y la circulación de peatones. Raxoi reproducirá en el nuevo tramo humanizado el modelo que se ha desarrollado en el cruce de la avenida de Rodríguez de Viguri con Concheiros, con el objetivo de darle preferencia a los peatones y garantizar la seguridad viaria. Así lo confirmó ayer el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en una entrevista concedida a Onda Cero.

El regidor señaló que en la rúa do Hórreo “seguiremos facendo actuacións e se incorporarán semáforos, aínda que inicialmente consideraran os directores de obra que non eran necesarios. Pero ó final se considerou poñelos, como en Rodríguez de Viguri, onde houbo que poñer semáforos e radar informativo”.

En este sentido, también confirmó, como ya había adelantado este periódico, que la rotonda provisional que se instaló para conectar el Hórreo con San Pedro de Mezonzo se mantendrá de forma definitiva. Después de comprobar el buen resultado de esta glorieta, que alivia el tráfico en la vía principal, sobre todo en el tramo alto que conecta con la plaza de Galicia, el Concello ha decidido mantenerla. En los remanentes ya se contempla una partida para su ejecución.

Por otro lado, el alcalde también se refirió ante los micrófonos del programa que dirige Ramón Castro a las losetas defectuosas que se detectaron en los nuevos pasos de peatones de la rúa do Hórreo. Sobre este asunto, matizó que la nueva calle “ten dúas partes: as máis peonís, onde os pasos de peóns levan unha placa diferente; e o resto, que leva formigón asfáltico. As dúbidas as teño nas zonas de placas onde houbo un defecto de fabricación dalgunha. Agardo que ese tema quede resolto”, sentenció el primer edil compostelano, antes de apuntar que “o formigón ofrece unha gran garantía”.

RESTOLLAL. También confirmó ayer el alcalde que este mes se aprobará una partida de 200.000 euros para la redacción del proyecto de humanización de O Restollar, una iniciativa del gobierno local que adelantó EL CORREO. Sánchez Bugallo sostiene que “hay que remodelar toda esta zona porque no puede seguir siendo una autopista”. El proyecto, según, detalló, irá de la mano con las nuevas normativas dirigidas a lograr que los centros urbanos de las ciudades españoles reduzcan las emisiones de gases contaminantes.

“El objetivo, una vez más, es conseguir una ciudad para las personas, convertir esta zona en un bulevar y cumplir el compromiso para minimizar las emisiones en la zona urbana”, indicó. Señaló también que se trata de un proyecto ambicioso que ascenderá a varios millones de euros, pero confía en los fondos estatales y europeos que puedan llegar en los próximos años —el alcalde habla de millones de euros— encaminados a conseguir ciudades sostenibles y libres de humos en la medida de lo posible. De hecho, el proyecto contemplaría un carril para bicicletas que también enlazaría con Clara Campoamor.