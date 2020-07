Vecinos de Vidán denuncian la falta de limpieza del monte

Menos de dos semanas después, los vecinos de la rúa dos Caraveis, Sarela de Abaixo o Bidueiro veían de nuevo cómo las llamas se acercaban a veinte metros de sus casas. La parroquia de San Paio volvía a teñirse de un denso humo negro. Las llamas se veían prácticamente en toda la ciudad, y la zona quemada aun tenía los restos del último incendio. Juan tiene un restaurante desde el que vio lo que ocurría en primer plano: “foi moi duro, moi cerca das casas. Co vento que facía o lume foi ata Vidán e Sarela”. Al preguntarle por el problema, Juan identifica rápidamente los elementos que convierten el monte “en un polvorín”, concretamente la mezcla de toxos y silvas, mezclado con ramal quemado de incendios anteriores.

A ambos lados del restaurante de Juan, se disipan varias hileras de casas rodeadas por el monte. Una de ellas es la de José Manuel, uno de los residentes a los que el fuego casi llama a la puerta. “Aquí hai denuncias feitas no Concello por culpa do estado dos montes, que son propiedades privadas. Os donos son veciños do barrio, pero moitos dos que teñen sen limpar viven na outra punta, a eles non lles chega o lume. Hai unha franxa que leva sen limpar dende 2008, dous anos despois da gran oleada de incendios”. Él pide solidaridad a todos los vecinos que tienen parcelas, así como movilización a los afectados: “Temos que denunciar todos, xuntémonos. Hai veciños xogando coa vida dos demais”.

En este sentido, recuerda que ni siquiera se cuenta con una asociación de vecinos a la que acudir, en donde se puedan hacer reuniones y tomar decisiones de común acuerdo. También habla de las causas, y sin titubear afirma que fue intencionado ya que se produjo en el mismo lugar de hace unos días.

Juan atiende a este diario desde la floristería Alecrym. El establecimiento está situado al final del Camino Real de Vidán, en primera línea del incendio del viernes. La encargada denuncia que llevan dos veranos consecutivos pidiendo al Concello que haga algo para que se roce, sin resultado. “Onte cortaron o incendio rápido, houbo sorte. Aquí cerca do meu local hai unha carpintería á que lle chega a maleza ata o portal”, describe.

Muy cerca de esa zona, Belén grababa desde la ventana de su casa, en la recta que une Mestre Mateo con Victoria Míguez, todo lo que estaba ocurriendo. Señala que uno de los problemas que tienen los vecinos es que algunos ni siquiera saben cuál es exactamente su finca. “Eso pasa en Vidán, en Grixoa, en Chaián, en todas partes. A veces el problema es la dejadez, y otras el desconocimiento. Los organismos competentes deberían meter mano, y obligar a que se limpie. Es una situación muy extendida en Galicia”, explica.

Ayer por la mañana, el incendio quedó completamente extinguido a las 9.17 horas, después de haber quedado controlado a última hora del viernes. Tras el primer balance oficial de seis hectáreas afectadas, la superficie quemada se redujo a 3, la mitad de arbolado y la otra mitad de monte raso. La Consellería de Medio Rural ha informado de que ninguna casa resultó finalmente afectada, en términos materiales. Se necesitó el trabajo de cuatro helicópteros, dos hidroaviones, siete motobombas, dos palas, quince brigadas y siete agentes.

Sobre las causas, no de momento hay conclusión final. “O de onte foi provocado porque fai días que ardeu, e empezou a arder onde estaba queimado”, vecinos como Juan lo tienen claro. El propio concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Muíños, apuntaba desde el terreno que todo indica a un incendio provocado, al ser exactamente la misma zona que ardió en junio.