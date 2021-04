Vehículos foráneos ocupaban ‘en masa’ las nuevas zonas ORA

La puesta en funcionamiento de la ORA en un tramo de la avenida de Ferrol y en la rúa Doutor Teixeiro ha provocado la huida de muchos conductores que acostumbraban a estacionar sus vehículos en esta zona. Prueba de ello es que desde que entró en vigor la medida, este lunes, las plazas de aparcamiento en ambas calles –en el caso de la avenida de Ferrol, la zona de pago es entre Doutor Maceira y Romero Donallo– permanecen prácticamente vacías, tal y como refleja la imagen que acompaña estas líneas tomada en la jornada de ayer en la rúa Doutor Maceira. Una foto que nada tiene que ver con el escenario anterior a la puesta en marcha del sistema de la ORA en este punto de la ciudad, cuando era muy difícil encontrar aparcamiento en ambas calles.

Con respecto de esta nueva situación en esta zona de Conxo, el alcalde de Santiago señaló ayer que “case un 80 % dos usuarios das prazas de aparcamento neste punto da cidade eran de fóra de Santiago, doutros municipios, e ó poñerse a ORA foron buscando outros espacios”. Asimismo, durante una entrevista en el programa Más de uno Compostela, Xosé Sánchez Bugallo indicó que con esta decisión el Concello trata de “optimizar” los espacios de aparcamiento. El regidor municipal se refirió además a las declaraciones del portavoz municipal del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, quien sostiene que “el problema de fondo del aparcamiento en la ciudad es el alto precio de los párquines que tienen que pagar los vecinos del rural o de los barrios de la ciudad que en ocasiones no disponen de un servicio de transporte público eficiente”. Sánchez Bugallo explicó que “a normativa non permite distinguir entre empadroados ou non, non pode funcionar en concepto municipal” con respecto al pago del parquin, aunque señaló que están dispuestos “a estudar diferentes iniciativas”.

Desde el departamento de Mobilidade han anunciado que durante esta semana no se multará a los conductores que olviden retirar el tique, puesto que han fijado esta semana como de adaptación al nuevo escenario que ha determinado el Concello de Santiago para gestionar el aparcamiento en estas dos calles. Eso sí, avisaron que a partir del lunes ya se procederá a imponer sanciones a aquellos conductores que no efectúen el pago obligarorio para aparcar en las rúas de Doutor Maceira –entre García Prieto y la avenida de Ferrol– y en la propia Avenida de Ferrol –en el tramo entre Doutor Maceira y Romero Donallo–.

Igualmente, desde el Concello también tomado la decisión de eliminar plazas de aparcamiento en el Campus Vida de la Universidade de Santiago. “Foi unha petición da USC, tendo en conta que nalgunhas ocasións unha serie de coches mal aparcados mesmo fixo que quedara parado o transporte público”, indicó Gonzalo Muíños.