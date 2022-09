Verea se marca el reto de alcanzar los cien mil habitantes

Con una población estancada desde hace años y que roza la barrera de los cien mil habitantes, los populares exigen al Gobierno local una apuesta decidida para superar dicha cifra. Desde la oposición entienden que se deben poner en marcha medidas que incentiven la llegada de nuevos habitantes a la capital gallega, iniciativas que mejoren la vida diaria de los compostelanos y que conviertan a la ciudad en atractiva para los vecinos.

“Compostela necesita poñer en marcha canto antes novas medidas e solucións para revitalizar a vivenda e o comercio fronte ás políticas letais do PSOE”, incidió Borja Verea, candidato a la alcaldía de Santiago de los populares compostelanos.

En este sentido, con el objetivo de fijar nueva población, el parlamentario popular reclamó “iniciativas e enerxía fronte á resignación e continuísmo, medidas que só poden vir dun goberno sólido do Partido Popular de Santiago”.

De este modo, adelantando algunas de sus propuestas para la próxima campaña electoral, señaló que la política de vivienda “será prioritaria no noso programa de goberno, con medidas baseadas na rehabilitación, o alugueiro social e as garantías para que os propietarios decidan mobilizar as vivendas baleiras”.

Este proyecto tiene un objetivo en mente, superar la citada cifra redonda de las 100.000 personas en el padrón municipal antes del 2027, puesto que, a tenor de sus previsiones, con el ritmo actual no se llegaría.

Este incremento posibilitaría la entrada de Santiago en un nivel más importante a la hora de recibir ayudas estatales, más aún teniendo en cuenta el volumen de gente que realiza sus compras o trabaja en la capital gallega, el cual podría incrementar las cifras oficiales en 20.000 personas más. “Estamos ante un momento decisivo, onde a falla de impulso político segue expulsando aos veciños que non atopan vivenda e aos comerciantes que teñen que pechar os seus negocios”, apuntó, salientando además que, en su caso, “no primeiro ano de mandato poñeremos en marcha unha batería de medidas para fixar poboación e protexer o noso comercio”.

Apunta el candidato popular que la “inacción” y la “desgana” del PSOE está siendo “letal” para el futuro de Compostela. “Un goberno local sen ganas, aburrido e cansado que ten a cidade sen rumbo e coa inercia do que decidan outras administracións”, subrayando que “ante a súa incapacidade para fixar poboación busca, inimigos como os hoteis, as vivendas de uso turístico ou os grupos de peregrinos”.

DEFENDER a los NEGOCIOS locales. Borja Verea también aprovechó la ocasión para defender a los negocios locales contra las normativas “caprichosas” de Pedro Sánchez, “obrigalos a cambiar as portas dos locais, obrigalos a apagar os escaparates ou a controlar as temperaturas é o mellor exemplo duns dirixentes que viven fóra da realidade” ya que, explicó, “o PSOE obriga a pechar unhas portas que hai seis meses tiñan que estar abertas pola pandemia”, además “hai negocios nos que o seu reclamo máis importante é o escaparate e xa fixeron os deberes con luces de baixo consumo, as obrigas deberían ser recomendacións e deixar liberdade aos negocios que son os que saben o que teñen que facer”.

En esta línea, remarcó que “o alcalde e os concelleiros cando teñen que escoller entre Pedro Sánchez e Santiago, escollen Pedro Sánchez”. Ante esta tesitura, se presenta como alternativa para liderar Santiago a partir de 2023. “Hai unhas eleccións municipais e traballaremos para conseguir esa maioría suficiente e que Santiago volva a ser líder e protagonista”.