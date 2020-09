Vertido de tierra al Sar junto al parque Granell

MEDIOAMBIENTE. Los vecinos del barrio de Pontepedriña se vieron ayer sorprendidos por el color que tomaron las aguas del río Sar a su paso por el parque Granell. Tal y como recoge la fotografía enviada a este periódico por un vecino, el agua estaba totalmente teñida de un color marrón claro en todo el recorrido junto a la zona verde, lo que parecía producto de un vertido de considerables dimensiones. Hasta la zona según explicó la concejala responsable de Medio Ambiente, Mila Castro, se desplazaron técnicos y de la concesionaria del servicio Viaqua, que tras comprobar el pozo de tormentas y realizar los oportunos análisis comprobaron que no existía contaminación, y que ni siquiera desprendía olor sino que se trataba simplemente de la presencia de tierra, producto de un baldeo ocasional por algún movimiento de tierras que se había producido en la zona, y que tampoco había presencia de ningún vertido en las proximidades. Además, señaló que al mediodía no quedaba ningún tipo de resto en la zona y las aguas volvían a bajar completamente limpias por el entorno del parque. La mancha se pudo apreciar, según denunciaron los vecinos, a primera hora de la mañana, pero pocas horas después ya no quedaba ningún rastro en la zona verde y el agua volvía a bajar totalmente limpia y sin restos de la tierra. ecg