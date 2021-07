Vetusta Morla volvió al Monte do Gozo con el cartel ‘sold out’ desde hace días

Con el cartel de sold out colgado desde hace días, uno de los grupos más grandes de la historia de la música de nuestro país y uno de los principales atractivos del festival O Son do Camiño Perseidas, los Vetusta Morla volvieron ayer al escenario del Monte do Gozo tomando el testigo de los gallegos Xoel López, Andrés Suárez y Sabela.

Cinco mil personas acompañaron en esta ocasión a la banda de indie rock madrileña que ya había formado parte del cartel del Son do Camiño de 2019 con un rotundo éxito. Un viaje en el tiempo para muchos, que esta vez tuvieron que conformarse con acompañarlos desde sus asientos, cumpliendo los protocolos de seguridad exigidos por la administración.

De caldear el ambiente se encargaron los pontevedreses Furious Monkey House, que presentaron en directo su último álbum, Love, scum & dust, además de repasar algunas de sus canciones más conocidas incluidas en su primer trabajo discográfico, Run, así como el tema Life the wild, que forma parte de la banda sonora de la película Zipi y Zape y la isla del capitán.

A continuación, recién llegados de Castro Urdiales, donde participaron en el Festival Sónica el viernes, los Vetusta Morla hicieron disfrutar al público con su quinto álbum, MDSL-Canciones dentro de canciones, y algunos de sus clásicos.

Amantes confesos de Galicia, el grupo acaba de estrenar Finisterre, una canción con mixtura de géneros musicales y texturas de sonidos, especialmente aplaudida.