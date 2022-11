Vía libre al aparcamiento indiscriminado en Concheiros sin la barrera de bancos

El nuevo concejal de Obras se estrenó tomando una decisión polémica con la retirada de los bancos que estaban ubicados en la zona impar de la calle Concheiros. Este mobiliario, que además de ser utilizado por vecinos y peregrinos funcionaba como barrera para que los buses no invadieran más la acera de lo que ya lo hacen a diario, deja la zona sin mobiliario y sin impedimentos para el aparcamiento indiscriminado. A casi cualquier hora del día que se circule por esta calle se pueden ver vehículos estacionados en la acera. Son pequeñas paradas, en muchos casos, y en otras no tan breves, pero sí muy frecuentes.

Los bancos se colocaron en esa parte de la calle, mirando hacia la calzada, por deseo expreso de los técnicos. Como en cualquier decisión de las que se tomaron durante las obras, hubo vecinos, de esta calle y de otras colindantes, que protestaron. Los consideraban inseguros, aunque el argumento no deja de ser llamativo: si es inseguro un elemento que está dentro de la acera, a más de medio metro de la calzada, será porque se permite a los coches invadir esa zona peatonal. ¿O es que un vecino no puede caminar por la acera a medio metro de la calzada sin temer por su seguridad?

El problema, como en otras rúas reurbanizadas, es que la zona peatonal esté a la misma altura que la vía para los coches, y que no haya ningún elemento que impida que esos vehículos invadan las aceras, como está ocurriendo en Concheiros a diario. Con la retirada de los bancos, y sin colocar las jardineras que se habían comprometido, la acera impar queda ahora no solo sin un solo mobiliario en buena parte de su recorrido, sino también con barra libre para el aparcamiento ilegal, que no se está vigilando diligentemente.

Si a este cóctel de inseguridad se le suman los excesos de velocidad se entenderá mejor en qué punto esta la realidad cotidiana de esta calle recién reformada. El límite teórico es de 20 por hora, además de haber marcada una preferencia peatonal. Pocos, o casi nadie, respetan ambos puntos.

RECLAMAN QUE SE AGILICEN LOS TRABAJOS PENDIENTES. En lo que respecta a la actuación en esta calle, desde el BNG de Santiago pedirán en el Pleno de mañana que se agilicen todos los trabajos pendientes. Se trata de la reforma y refuerzo del entorno del bar Rey, en la zona par de la calle, cuya ejecución estaba prevista para antes de finalizar este año, así como otras modificaciones solicitadas por A Xuntanza.

A mayores, también volverán a cuestionar sobre el gasto real en este proyecto, una vez se conoció la multa a la empresa adjudicataria por los retrasos, una sanción que los afectados tildaron de irrisoria. “Como xa trasladou o BNG aos plenos de xuño e de outubro, o grupo de goberno ten pendente realizar un exercicio de transparencia e responder á pregunta do orzamento total destinado ás obras dos Concheiros”, indicó la concejal Nadia Rivas.