Visto bueno a la primera fase de obras en la Casa das Máquinas

La rehabilitación de la denominada Casa das Máquinas, el edificio modernista de principios del siglo pasado que en tiempos cobijó un transformador eléctrico de la empresa Fenosa, ha completado la primera fase de su rehabilitación para convertirse en un edificio municipal de usos múltiples para los vecinos.

Esta recuperación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Santiago y la Diputación da Coruña, cuyos responsables, Xosé Sánchez Bugallo, y Valentín González Formoso, visitaron ayer las instalaciones.

El inmueble es un magnífico ejemplo de arquitectura industrial y uno de los edificios modernistas más singulares de la ciudad, con una fisonomía muy peculiar, diseñado por el prestigioso arquitecto Xesús López de Rego a comienzos del pasado siglo. En las labores de rehabilitación se han invertido 252.056 euros, de los cuales 201.645 fueron aportados por el organismo provincial.

Los trabajos permitieron limpiar y recuperar los muros, en los que se procedió al saneamiento de las piedras y las juntas, así como la recuperación del enfoscado de mortero de cal que recubre el interior del inmueble. Asimismo, se tapiaron los huecos que servían para el paso del cableado de la instalación eléctrica, y se aprovecharon para la ventilación. Del mismo modo, se sustituyeron las vidrieras de cristal opaco por otras completamente transparentes, que permiten la entrada de luz natural.

Por otra parte, también se intervino en la cubierta, que se repuso íntegramente, ya que la anterior tuvo que ser retirada por el riesgo de derrumbe, manteniendo la misma fisonomía original.

Todas estas labores forman parte de la primera fase del proyecto para adaptar el edificio y convertirlo en un centro multiusos que prestará servicio tanto a los residentes en la zona, como al resto de los ciudadanos, ya que está previsto que acoja actividades culturales diversas.

En el transcurso de la visita, Valentín González Formoso y Xosé Sánchez Bugallo tuvieron ocasión de conocer de primera mano el estado en el que se encuentra actualmente la construcción después de la finalización de esta primera fase, y el presidente provincial expresó su satisfacción ante los buenos resultados obtenidos a través de la colaboración entre ambas administraciones.

Patrimonio industrial. En este sentido, incidió en que “é unha mostra do ben que se pode facer a posta en valor do patrimonio non só histórico, senón industrial”. Asimismo, en su discurso quiso destacar también la sensibilidad demostrada por los dos organismos en su propósito por preservar este espacio, “que é arquitectonicamente singular e que garda a esencia do que foi o proceso de reindustrialización dos séculos XIX e XX”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, también se mostró especialmente satisfecho por el resultado de los trabajos de rehabilitación de este edificio, que se convertirá en breve en un espacio cultural después de largos años en los que permaneció cerrado, y en los que fue necesario llevar a cabo diferentes trabajos de consolidación para frenar el constante deterioro.

“Unha forma de darlle unha nova vida e preservar o patrimonio histórico da cidade, que non é só románico ou barroco, senón tamén este estilo de edificios”, destacó el regidor en su intervención, en la que también explicó que una vez finalizada la primera fase de los trabajos, que ha permitido recuperar toda la parte exterior, después de años en los que solo quedaban en pie las cuatro paredes, “agora queda a ultima etapa que permitirá acondicionar o chan e o interior do edificio para o seu uso como espazo sociocultural”, puntualizó.

Cabe recordar que el edificio de la Casa das Máquinas de la rúa de Galeras está catalogado en el Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago, “polo seu interese tipolóxico e arquitectónico”.

Fundación down. No fue la única visita que el presidente de la Diputación realizó durante su estancia en Compostela, ya que poco después, y acompañado de la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro, se desplazó hasta la sede de la Fundación Down Compostela, donde estuvieron acompañados por la directiva. Además de recorrer las instalaciones, fueron informados de las distintas actividades y programas que allí se ofrecen actualmente, y de las que se benefician más de un centenar de familias de la comarca compostelana.

Desde la Fundación se agradeció expresamente la larga y estrecha colaboración mantenida con la Diputación de A Coruña, que además colabora apoyando económicamente varios de los proyectos que se desarrollan desde la fundación compostelana.

De esta forma, González Formoso recibió una explicación pormenorizada de los programas de integración escolar que se están desarrollando, y que precisan de la coordinación con un total de treinta y dos colegios pertenecientes al área de Compostela. También le explicaron otro tipo de programas que se están llevando a cabo, como los de inclusión sociolaboral, autonomía personal y empleo, que están enfocados a personas adultas.

inserción laboral. En el ámbito del empleo, destacaron los elevados índices de satisfacción de quienes contratan a las personas con síndrome de Down formadas por la entidad con el objetivo de que puedan acceder a un puesto de trabajo. De hecho, según explicó el presidente de la fundación, un 80 % de estas personas ya han conseguido obtener un empleo y trabajan con contratos indefinidos.

Tras las explicaciones, Valentín González Formoso destacó el importante papel que está realizando Down Compostela para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, que describió como “un labor impecable tanto no ámbito educativo coma no laboral que desde a Deputación queremos seguir apoiando”, afirmó el presidente provincial tras finalizar la visita desarrollada en el centro compostelano, ubicado en la rúa de Alejandro Novo González, de la capital de Galicia, en el barrio de Conxo.