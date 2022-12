Viva Suecia ‘lo peta’ en la Capitol

Santiago. Viva Suecia lo ha petado una vez más en el concierto que ofreció este viernes en Santiago. La sala Capitol colgó el cartel de sold out con motivo del recital que ofreció el grupo con raíces murcianas. Como se puede ver en la galería, el público se volcó con una puesta en escena que algunos asistentes calificaron de espectacular; mientras que los músicos lo dieron todo de sí, lanzándose incluso con el gallego: “Imos de festa rachada”, entonaron, antes de que las guitarras hiciesen vibrar la sala. El concierto comenzó con la interpretación de los temas del último trabajo del grupo, El amor de la clase que sea (producido con Universal Music Spain), un disco de once piezas; para poner el broche de oro con canciones de su primer álbum, Viva Suecia. Todo un éxito, sin duda. Y Compostela no se cansó de aplaudir ni de pasarlo bien. Para repetir. Esa era la frase que se podía oír anoche a la salida de la Capitol.