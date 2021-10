“Vivimos con pasión nuestro trabajo, y eso se ve en la implicación de las personas”

¿Qué misión tiene la Guardia Civil?

La principal misión de la Guardia Civil es velar por los derechos y las libertades de los ciudadanos, esa es la primera premisa, que la marca la Constitución, la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, nuestro objetivo es velar por la seguridad de los ciudadanos, velar por sus derechos y asegurar sus libertades.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen competencias exclusivas y compartidas. ¿Cuáles son las principales funciones que desarrollan, y cuales son las limitaciones competenciales?

Dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están la Guardia Civil y la Policía Nacional, tenemos límites por demarcaciones territoriales, normalmente la Policía Nacional está en las capitales de provincia y nosotros abarcamos las ciudades de la periferia, los pueblos de menos de 1.000 habitantes, donde especialmente trabajamos en el rural. En Santiago tenemos la competencia en el área de Milladoiro, y también en otros concellos más pequeños como el de Boimorto o Sobrado dos Monxes. En las zonas completamente rurales existen una serie de necesidades más relacionadas con auxilios o con la ayuda a las personas mayores; en núcleos de población importantes, incluyen problemáticas relacionadas con la seguridad ciudadana.

Dentro de la Guardia Civil, por cercanía a la población, se conocen mejor las competencias de tráfico, control de armas y la de cuidado del medio, además de las unidades de seguridad ciudadana. ¿Qué importancia tienen estas áreas?

Una de las unidades estrella es la de tráfico, donde contamos con más de ochenta componentes en la unidad, y nos encargamos de la seguridad de una parte muy importante de las carreteras. Hacen un trabajo magnífico. Además hay una unidad que es básica: seguridad ciudadana. Esta unidad es lo que conocemos comúnmente como puesto de Guardia Civil, donde tenemos ese contacto directo y personal con los ciudadanos y desde donde se inician la mayor parte de los servicios. Ellos son los que nos permiten al resto de unidades hacer un trabajo de calidad.

A partir de aquí están los equipos de investigación, donde tenemos a la policía judicial específica, que se encargan de las investigaciones más importantes y complejas y que necesitan una coordinación por ejemplo a nivel nacional, autonómico o internacional. Nosotros tenemos el equipo de investigación del puesto principal de O Milladoiro, y el equipo ROCA, unidades para delincuencia local.

En cuanto a la naturaleza, tenemos también un equipo de patrullas comandado por un sargento en el cuartel de Milladoiro, siendo esta unidad la que intervino, por ejemplo, en el vertido de hace poco en Santiago.

Por otro lado, también tenemos la intervención de armas que se dedican tanto al control de las mismas como de los explosivos, ya que tenemos muchas canteras que supervisar.

Quería destacar también que contamos con una unidad que se divide en dos destacamentos y que actúan en la seguridad del aeropuerto. Una de ellas se encarga del control de las mercancías, y otro de la seguridad del lugar. Estas todas son las unidades con las que contamos en Santiago. Después también tenemos patrullas caninas para la desactivación de explosivos en A Coruña, y tenemos a la Guardia Civil del mar, entre otras, pero a nosotros no nos afectan, puesto que llevamos 21 ayuntamientos en el interior.

En violencia de género, además de las intervenciones, también realizan un seguimiento de las víctimas y de los menores. ¿Cuáles son esas tareas?

Es fundamental, estamos plenamente implicados en esta lacra, la violencia de género, así como en la protección de los menores. Creamos el EMUME como unidad especializada en atender a las víctimas de violencia de género, y después llevamos un control con un contrato estrecho y personal desde los puestos, y desde ahí se ejerce una vigilancia de cada caso. Hay un contacto permanente con los servicios sociales de los ayuntamientos, con los centros de información a la mujer, con los que colaboramos estrechamente para ayudar a las mujeres que se encuentran en esta situación.

Después también llevamos un control, no permanente, porque resulta imposible, pero sí constante donde periódicamente realizamos entrevistas tanto con las víctimas como con los agresores para ver cómo evoluciona el caso. En cuestión a los menores, tenemos un contacto permanente con la Fiscalía de Menores, y cuando se detecta situaciones que puedan suponer prejuicio para un menor, actuamos.

Actualmente, otras de las problemáticas que existe en relación a los menores es el acoso escolar, en lo que también estamos trabajando con entrevistas periódicas con los directores de los institutos.

¿Realizan algún tipo de formación relacionada?

Tenemos un departamento específico que se encarga de dar charlas en los colegios para informar a los menores sobre el acoso, sobre la violencia de género y sobre amenazas en las redes sociales, que es otra fuente que genera situaciones de desprotección en los menores. Recabamos así información o señales de posibles problemas, así que ahí estamos también.

Abordan muchos problemas que, en ocasiones, pueden llegar a ser duros. ¿Qué implica ser guardia civil?

Yo, como la mayoría de los guardias civiles, lo somos de vocación. Esta profesión implica un trabajo, pero más que eso, lo vivimos como algo más. Servir a los ciudadanos es muy gratificante, aunque a veces puede resultar un trabajo duro porque también ves aspectos de la sociedad que a lo mejor un ciudadano normal no ve, y te afectan también. Pero ves que es útil y ayudas a la población, y te reconforta. Vivimos como una pasión el trabajo que realizamos y eso se ve en la implicación que tiene la gente en el trabajo. Son personas que se implican incluso fuera de servicio por la gente, para ver si han superado un problema. Todo esto a un mando le reconforta porque ves que las personas lo hacen con amor y con vocación.

¿Cómo será este año el Pilar, patrona de la Guardia Civil?

Este año no vamos a celebrar el Pilar porque, aunque parece que las cosas vayan mejor en el tema de la pandemia, hemos decido esperar al año que viene. Para nosotros el Pilar es una fecha muy importante, es el día de nuestra patrona, día en que nos reunimos todos los guardias, con nuestras familias, con nuestros amigos... Este año creemos que es más prudente no celebrarla porque hacemos un Pilar muy familiar, donde nos juntamos todos y eso conlleva reuniones posteriores. Antes que hacer una cosa donde tengamos que limitar y decidir si unos vienen u otros no, y para no ir todos, mejor no vamos ninguno. El año que viene disfrutaremos todos de esta maravillosa fiesta que por desgracia no hemos celebrado en los últimos dos años.