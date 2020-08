Vuelve a Santiago tras 8.400 kilómetros

Ayer llegó a Santiago un visitante muy especial que se ha convertido ya en un habitual de la Plaza del Obradoiro. Se trata de Marcelo Rodríguez que, como siempre, alcanzó la frontal de la Catedral acompañado de Osiris, uno de los gatos más famosos de Instagram y, probablemente, el único que ha recorrido tantos kilómetros en bicicleta.

Para quien no se acuerde de este peculiar peregrino, Marcelo lleva más de dos años recorriendo Europa en bicicleta, una iniciativa que decidió empezar tras hacer el Camino de Santiago y que ha perdurado hasta el día de hoy. “En su momento, la Ruta me cambió la vida. Supe que tenía que hacer algo diferente, vendí el coche y dejé mi trabajo para ponerme a viajar”, cuenta. Ayer volvía al lugar en el que empezó todo con cerca de 8.400 kilómetros a sus espaldas. Junto a él, Íñigo, un amigo que conoció en este último trayecto y con el que conversaba bajo los soportales del Pazo de Raxoi.

Allí le contaba cómo el covid le obligó a pisar el freno en su recorrido. El confinamiento lo llevó a aislarse en su Extremadura natal, donde se reencontró con su madre tras muchos meses sin pasar por casa. “Ella me dice que me eche novia y que me busque un piso, pero tenemos formas diferentes de ver la vida”, explica. En cuanto pudo, volvió a subirse a la bici con Osiris y puso rumbo a Galicia. Destaca la comunidad autónoma como uno de sus lugares preferidos y el Camino de Santiago como un recorrido mágico que, en su caso, lo llevó a dar un vuelco completo a su vida.

Ahora busca formas de poder seguir financiando sus aventuras. Quiere encontrar un patrocinador que le permita recorrer el mundo. Comenzó a negociar con la Xunta de Galicia, que se mostró interesada en echarle una mano, sobretodo de cara al Xacobeo 21, aunque “el covid paralizó todo”. De momento, hasta que la situación sanitaria vuelva a la normalidad, se dedica a vender las fotografías de su viaje por la voluntad. Toda la información se puede encontrar en la cuenta de Instagram de su gato viajero, @gato_nomada.

NOSOTRAS SOMOS EL CAMINO. Menos espectacular, pero igual de emotiva, es la historia de un grupo que ayer al mediodía se cubría del sol mientras esperaba su turno en la Oficina del Peregrino. “Vinimos cada una por su cuenta y nos conocimos en la Ruta. La reflexión que saco de estos días es que nosotras somos las que hacemos el Camino, nosotras somos el Camino”, cuenta Laia, una peregrina de Barcelona que hace de portavoz del grupo y que cuenta emocionada cómo cada integrante de la pandilla se fue sumando al grupo tras coincidir varias veces en los mismos albergues.

Pronto se acerca Manolo, un asturiano de 71 años que ayer completó el Camino junto a su nieta, de apenas 20. “Es el quinto Camino que hago y creo que este año los precios de los albergues son abusivos. Tuvimos que parar en los privados porque los públicos estaban todos cerrados y notamos que los precios subieron”. “Al entrar en Galicia es un robo”, añade un caminante portugués que pasa de largo. Algunos de los peregrinos se quejan también de un supuesto incumplimiento de los límites de aforo en ciertos albergues.

Tras pasar unos días en buena compañía, con un grupo que “se convirtió en familia” y compartiendo la Ruta con muy pocos peregrinos, abuelo y nieta se dirigían hoy hacia Muxía. De allí irán a Finisterre, donde finalmente darán por terminada su aventura para volver a casa. En cuanto a las demás integrantes de esta pandilla, su intención ayer era disfrutar del día en Compostela. Después, sus caminos volverían a separarse, aunque el vínculo creado tras tantos días de esfuerzo compartido y convivencia seguirá vivo mucho tiempo.