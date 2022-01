Vuelve el Monte do Gozo de los Xacobeos

Desde que en 1993 se diese un paso al frente en la puesta en valor de los Xacobeo, hablar de un año jubilar es hacerlo también de grandes conciertos. Esta efemérides, que convierte a la capital gallega en epicentro del cristianismo, ha venido acompañada desde aquella por una potente campaña publicitaria, en la que los artistas de primer nivel han sido uno de los principales reclamos a escala mundial. En esa exaltación, a pesar de que las actuaciones se han dividido por toda la comunidad, destaca un punto neurálgico: el Monte do Gozo. Allí se han vivido grandes citas musicales, las cuales, si la pandemia lo permite, se recuperarán en este 2022.

Con un Auditorio totalmente renovado, la segunda mitad del Año Santo Bianual ha arrancado con tres importantes celebraciones marcadas ya en el calendario compostelano: el regreso de O Son do Camiño (16-17 y 18 de junio) y los conciertos de Marc Anthony (19 de junio) e Imagine Dragons (11 de julio).

El festival celebrado en Santiago, creado en 2018, precisamente, para poner en valor el que sería el Xacobeo 21, abrirá esta esperada época de espectáculos. Las consecuencias de la covid-19 obligaron a aplazar las dos últimas ediciones en su formato original, aunque si se celebró en su proyecto piloto pandémico Perseidas (ciclo de conciertos con aforos reducidos y espectadores sentados), con la presencia destacada de Camilo, Estopa, Rafael o Loquillo.

Por ello, se espera que ahora, en su configuración habitual, su regreso venga acompañado de unos cabezas de cartel de relumbrón. De este modo, todos aquellos que poseen la entrada desde 2020, confían en que se mantenga, por lo menos, la calidad del elenco de solistas y grupos que conformaban la cita para aquel año. Entre ellos sobresalían The National, The Chemical Brothers, Liam Gallagher, Bad Bunny, Jason Derulo, Daddy Yankee o Armin Van Buuren.

Con todo, como se recogen en los comentarios de los seguidores de las redes sociales del festival, muchos sueñan con otros nombres internacionales que harían de él un evento único. Coldplay, Bruno Mars, Green Day, Foo Fighters o Muse (quien ya hizo las delicias de los compostelanos en 2004 y 2010) son algunos de los más anhelados por todos.

Entre esa nómina de deseos se encontraban en las últimas ocasiones también la banda americana Imagine Dragons, quien si que estará en este 2022 en el Monte do Gozo, eso sí, en un concierto previsto para julio. El grupo encabezado por el vocalista Dan Reynolds anunció recientemente su esperada gira mundial Mercury Tour, en su regreso a la carretera después de cuatro años. En su paso por Europa, Santiago (junto a Madrid, únicos puntos en España) brilla en una lista llena de grandes ciudades.

Desde que se abrió la venta, las entradas se están adquiriendo a un ritmo muy acelerado, por lo que se espera un sold out para un recital que pasará a la relación histórica de la cima compostelana.

La tercera fecha destacada, hasta el momento, es la actuación de Marc Anthony, dentro de su gira Pa’lla Voy Tour. El artista de salsa que más discos ha vendido a nivel mundial estará, ahora si, en Santiago, después de tener que cancelar hasta por dos veces su concierto por culpa del coronavirus. En la tournée de su nuevo álbum, visitará diez urbes españolas, entre ellas la capital gallega, después de completar su viaje musical por Norteamérica.

Queda por ver si estos eventos confirmados se completan con algún otro bombazo, que se celebre previo o a posterior del 25 de julio.

Lo que si se sabe es que las alternativas presentadas en Monte do Gozo se completarán con un amplio abanico de funciones en otros espacios de Compostela. Así, entre otros, actuará Kaidy Cain, Marc Seguí o Álvaro de Luna, en la Capitol; Sés, en el Auditorio de Galicia; Bad Religion, en el Multiusos Fontes do Sar; o Sergio Dalma, en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

CONCIERTOS HISTÓRICOS. En estos últimos 29 años, desde el Xacobeo 93, Compostela y el Monte do Gozo han vibrado con actuaciones históricas, recordadas por todos y en las que la cima se llenó de miles y miles de fans.

Todo comenzó un 9 de mayo, en el estreno del Auditorio, con el aterrizaje de Bruce Springsteen en pleno momento culmen de su carrera. Esta fecha y sus tres horas de repertorio quedaron marcados en la retina de todos, puesto que la presencia de The Boss en la ciudad provocó una auténtica locura.

Con todo, no fue el único gran nombre que pasó por el escenario santiagués en ese año. En julio, actuó el alma negra del soul, B.B. King, en el Festival Internacional de Jazz; el 17 de agosto le tocó el turno a Prince, dentro de su gira The New Power Generation; y el 29 de septiembre se cerró el curso con el denominado padrino de la música electrónica, Jean Michel Jarre.

Cinco años más tarde, en el Xacobeo 99, Compostela fue la sede del gran acontecimiento de final de siglo, la actuación de The Rolling Stones, la única en España en su gira Bridges to Babylon, en la calurosa noche del 15 de junio.

Ya en la década de los 2000, se abrió la veda con un Xacobeo 04 en los que el programa Concertos do Novo Milenio trajo consigo a varias de las referencias internacionales del momento. Los encargados de abrir el ciclo fueron los Red Hot Chili Peppers, el 27 de junio, quienes pusieron el listón muy alto para el triplete de mediados de julio. El 15, estuvieron Chemical Brothers, Massive Attack e Iggy Pop; el 16, Muse y The Cure (se suspendió el de David Bowie por problemas de salud); y el 17, The Corrs y el broche de oro con Bob Dylan, quien a sus 64 años encandiló a las 25.000 personas reunidas para la ocasión.

El jubileo previo al actual, el Xacobeo 10 quedó marcado también por otra de las funciones más recordadas de la capital gallega. El 27 de agosto, Muse repitió concierto en Santiago, ya consolidados como uno de los mejores grupos de rock del panorama internacional, en un día en el que los teloneros fueron Jonsi y los británicos Pet Shop Boys. La efemérides se cerró con el festival MTV Galicia 2010 y el gran reclamo de Arcade Fire, en el que fue el último gran espectáculo de un Xacobeo.