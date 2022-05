White Lies firmaron este domingo un exitoso concierto en la Sala Capitol de Santiago, dentro de la gira europea de presentación de su sexto álbum, As I Try Not to Fall Apart, que les trajo por primera vez a Galicia. Estuvieron acompañados de la banda invitada Charming Liars. El concierto contó con el patrocinio del Xacobeo Importa. ECG