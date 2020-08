Wonder, deporte y salud unidos

Los tiempos que corren, con la inactividad provocada por la pandemia de la covid-19, no le han impedido a Wonder mantener su potente filosofía de crecimiento. Después del éxito que están teniendo en su primer gimnasio premium, situado en el puerto de Villagarcía, en el que han invertido dos millones de euros, replicarán su inversión en Santiago para ofrecer la misma calidad, arribando por partida doble. Por un lado, desembarcaron ya en Área Central con Wonder Nutrición, una tienda de suplementación deportiva y alimentos ecológicos. Y, por el otro lado, abrirán próximamente un segundo complejo deportivo en el Centro Comercial Novo Milladoiro.

El nuevo local, situado en el Centro Comercial Área Central de Santiago, nace de la fusión de Wonder con Míster Nutrición (nombre que recibía el comercio situado anteriormente en este espacio), creando un nuevo concepto de establecimiento que cuenta con servicio de dietética para que los consumidores puedan acudir a un nutricionista titulado, que les haga una dieta y un seguimiento. Así, disponen de suplementación cien por cien natural con marca propia, Eternity, así como otras firmas de calidad y multitud de alimentos ecológicos. “Trabajamos con el mejor laboratorio de España y con formulación de creación propia”, explica el gerente Luis Pernas, quien alberga una amplia experiencia en este sector.

A nivel competitivo, el propietario de Wonder fue Míster Universo y Campeón del Mundo, mientras que a nivel empresarial mantiene abiertos veinte negocios dedicados al deporte y al cuidado de la salud. A pesar de que hace ya diecisiete años que abrió su primer gimnasio, mantiene un aprendizaje continuo, lo que le lleva a abrir en el Milladoiro.

Con la vista puesta en el próximo mes de octubre, mes que en el que preveen la nueva apertura, tienen preparado un nuevo complejo premium en el que se desarrollarán las diferentes líneas de negocio, y con una versión mejorada. “Constará de dos plantas y en ellas habrá el gimnasio equipado con maquinaria fitness de última generación y primeras marcas, con sus respectivas actividades, un servicio de nutricionista, una zona de crossfit oficial, clases de artes marciales, otra tienda de nutrición deportiva, cafetería propia y cinco pistas de pádel (que se ampliarán a siete en los siguientes meses)”, analiza. Además, disponen de aparcamiento subterráneo gratuito para todos.

Por ello, insiste en que se trata de una apuesta muy importante, aunque han llegado para quedarse y siempre buscando expandirse por toda Galicia. “Al igual que arrancamos con una pequeña tienda y un gym, en los próximos meses y años abriremos en Santiago y por toda la comunidad”, asegura. De partida, dispondrán de más de diez profesionales, que se aumentarán a medida que el negocio vaya creciendo.

Partiendo de la base de que no son sólo ocio, sino también salud, buscan crear un entorno saludable. “Queremos que el cliente tenga desde un entrenamiento dirigido por un profesional hasta un nutricionista, pasando por un apartado para tomar un café en compañía. Juntamos varias ramas, pero todas centradas en el bienestar”, comenta.

En este nuevo local desarrollarán las medidas de seguridad e higiene que la actualidad requiere, y que tienen muy presentes en todos sus centros. “Desde principio de marzo ya nos adaptamos a unos controles muy estrictos, con decisiones como la toma de temperatura al entrar, la desinfección de manos y de todas las máquinas y aparatos (antes y después de usarlas) y el uso de la mascarilla en los espacios comunes”, indica sobre unos protocolos que le permiten, ahora, mantener el 75 % del aforo.

La principal novedad respecto al modelo de Vilagarcía será, precisamente, la introducción del pádel, un concepto que Luis ya desarrolla con Evofit, otra marca comercial que también dirige, en sus instalaciones de Narón y Caldas de Reis. Con libertad total para que vaya integrado en el pack del gimnasio o por separado, destaca que este deporte crea sinergias.

Asimismo, ofrece una función humana, puesto que su idea es la de crear un club social, dónde puedan jugar, tomar algo en la cafetería o formar equipos para competir en ligas, como ya sucede en otros lugares en los que están inmersos en las competiciones de las Rías Altas y de las Rías Bajas, en diferentes categorías.

De este modo, con esta doble apuesta, Wonder tiene preparado, al mismo tiempo, una unión entre los negocios de Santiago y Ames. “Ofreceremos un pack completo por 49 euros, en el que se incluirá el servicio de gimnasio, la nutrición y el servicio mensual”, especifica. A mayores, los socios disfrutarán de descuentos en los productos propios.

Por lo tanto, el objetivo de Luis Pernas de expandirse y llevar el concepto de salud a todos los gallegos se está convirtiendo en una realidad, una misión en la que está acompañado por su mujer, Ana Plana, y sus dos socios, José Ramón García y Javier Navaza. “Juntos haremos que la gente esté a gusto y que todo funcione”, concluye.