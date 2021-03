Santiago. Dunha aula do primeiro curso da ESO do instituto compostelán Rosalía de Castro saíu onte unha sala de prensa. Baixo a organización de Érguete, asociación con base en Vigo, a actividade realizouse co fin de que os alumnos aprendan sobre as adiccións e os perigos que estas conlevan. O escollido foi o alumnado de 1.º da ESO, que onte pasou de alumnado a xornalista cubrindo un acto.

Os protagonistas chegaron con ganas de preguntar e con moita información nas súas costas para entrevistar a profesionais e persoas usuarias da asociación Érguete. O seu obxectivo: aprender todo o posible das adiccións. “É un tema ao que se lle debería dar máis importancia”, explicaba Andrea García antes da entrevista. Segundo recoñece a asociación, tanto ela coma os seus compañeiros mostraron moito interese por aprender sobre as adiccións desta maneira xa que “nunca na nosa vida fixemos de xornalistas. Coñecer xente e contar historias que axudan está moi ben”, explicou David García.

Comezaron a actividade cunha entrevista a dúas educadoras sociais e a un psicólogo de Érguete. Da súa man aprenderon o que é unha adicción, como identificala, e como loitar contra ela. Tamén souberon que hai menores, un pouco maiores ca eles, que actualmente traballan dentro do programa PFIS da entidade para deixar atrás as súas adiccións. A educadora Ana Vázquez quedou “impresionada co nivel das súas preguntas”, e animounos a que utilicen todo o que aprenderon para “axudar e ensinar ás persoas do seu entorno”. Rematada esa entrevista máis teórica os rapaces e rapazas continuaron o seu traballo xornalístico falando con dúas persoas usuarias.

Primeiro cun dos residentes das vivendas de apoio o tratamento da entidade que trata de deixar a súa adicción despois de 25 anos, e despois cunha menor do programa PFIS que dende a proximidade da idade tratou de facerlles comprender o fácil que pode ser caer nunha adicción. Agora os estudantes teñen por diante a tarefa de redactar estas tres entrevistas para compartir o contido con todos os seus compañeiros e compañeiras de instituto. Sempre coa axuda do instigador desta actividade que os converte en xornalistas por un día, o seu profesor de Lingua e Literatura, Alberto Sacido. ECG