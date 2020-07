Xunta y Concello no talarán los árboles centenarios de la plaza central de Conxo

Vecinos de Conxo mostraron su malestar por la retirada de varios árboles centenarios situados en la plaza situada frente al monasterio de Santa María, que están siendo retirados con motivo de las obras incluidas en el plan de mejora e integración paisajística de la entrada del Camino Portugués en la capital gallega. “Son árboles centenarios que llevan allí toda la vida, son muchos recuerdos”, indicaron desde la comisión de San Serapio. Javier, uno de sus miembros, indicó ayer en Onda Cero que “lo primero que habría que hacer es hablar con los vecinos antes de retirar estos árboles”. Tal es su enfado que ya han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para evitar el traslado de los ejemplares. Solo en el primer día ya han logrado unas 400 firmas de apoyo. “Han destrozado una plaza histórica en Conxo y ahora quieren talar dos enormes árboles de más de 80 metros para poner más losas en este espacio”, se quejan los vecinos.

Asimismo, presentaron un escrito en la Consellería de Infraestruturas, que ejecuta los trabajos, en el que muestran su oposición a la retirada. Tras la quejas, desde la Xunta subrayaron que va a seguir habiendo zona arbolada en este espacio, y que los actuales no se pueden mantener “por topografía”. E insisten en que se plantarán otros.

En este sentido, afirman que para desarrollar el proyecto “é necesario retirar un pequeno conxunto de árbores no centro da plaza que non teñen ningunha figura de protección”. “Sen embargo, prevese manter, saneándoa, e completar con novas plantacións, a liña de árbores que marca o acceso ao cemiterio. Esta aliñación marcará un espazo de sombra para descanso dos veciños, nun conxunto de grande calidade urbana presidido polo mosteiro e igrexa de Santa María de Conxo”, indicaron ayer desde la Consellería de Infraestruturas.

Además, señalan que “o Goberno galego, xunto co Concello, reuniuse cos veciños de Conxo para explicar o proxecto procurando en todo momento atender as súas suxerencias”. Precisamente, añaden, “en atención a unha demanda veciñal, e aínda que non estaba inicialmente previsto, habilitarse na praza un espazo para manter a tradición do xogo da chave durante as festas”.

En cualquier caso, afirman que “existe total disposición por parte da Xunta a manter novas reunións cos veciños se é necesario”.

Sostienen también que “o proxecto foi consensuado tanto coa actual como coa anterior Corporación municipal de Santiago, procurando en todo momento información á cidadanía sobre a iniciativa, mesmo con recreacións virtuais do resultado previsto”.

Igualmente, defienden que la Xunta “está a traballar para recuperar a praza de Conxo como un espazo público unificado para desfrute dos veciños, reducindo o tráfico rodado e trasladando o aparcamento a un espazo contiguo ao centro de saúde”. Esta actuación se enmarca en el plan de mejora de los Caminos en la capital gallega, “coa intención ademais de mellorar para os veciños os espazos por onde pasa, como se pode ver xa en Torrente ou en Benéfica, no mesmo barrio de Conxo”, apuntaron desde Infraestruturas.

De hecho, la reforma en la plaza, que ya ha sido bautizada como el pequeño Obradoiro, es, sin duda, la actuación estrella del proyecto diseñado para esta zona de la ciudad.