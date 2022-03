Ya se empieza a notar la huelga: temor por los lodos de A Silvouta

Con cada día que pasa sin acuerdo, la huelga indefinida de transportistas tiene una mayor importancia en la actividad de Compostela. Las consecuencias de la parada son ya notables en varios sectores que acusan la ausencia de materiales indispensables, como puede ser el caso del hormigón en la construcción. Así, ayer, ya se produjo la parada de la obra de O Pombal.

En todo caso, el principal problema que tiene ahora el Concello, a tenor de las declaraciones del alcalde, Xosé A. Sánchez Bugallo, son los lodos de la depuradora de A Silvouta. Estos residuos llevan acumulándose durante varios días, fruto de que el transporte para retirarlos no ha podido acceder a la estación de aguas residuales, requiriendo una necesaria intervención inmediata.

De este modo, si no hay avances a lo largo del día de hoy, el primer edil no ha descartado la opción de pedir, a la Delegación del Gobierno, la escolta de la Guardia Civil para que se puedan trasladar a un centro de tratamiento, “porque non poden estar aí”, resaltó.

“Máis alá desta fin de semana non se soporta, porque non é o sitio para que se acumulen”, explicó preocupado, ya que la prolongación de esta situación podría suponer un riesgo para la salud de los compostelanos.

PROBLEMAS EN LAS OBRAS. Tal y como se citaba ayer en estas mismas páginas, la influencia de la guerra y el parón de los conductores está cortando el suministro del hormigón, elemento indispensable para poder llevar a cabo las obras públicas de la ciudad.

Por ello, los trabajos que más necesidad tienen del mismo suspendieron ayer su actividad, como la citada reparación del muro de O Pombal, aunque también puede tener un efecto perjudicial en otras, como el proyecto interminable de Concheiros. Los operarios lo necesitan para la reparación de la plaza de la Cruz de San Pedro, junto al supermercado Día, actuación en la que se están centrando ahora, una vez se entró en la última fase de los trabajos.

Asimismo, respecto a esta, el regidor comentó que hay un par de árboles para la calle que no saben dónde están, dado que se encuentran de camino, pero aún no fueron recepcionados por la firma.

Otro de los casos importantes es el de la remodelación del Hórreo, en la que esta semana se produjo el cambio del tráfico para la parte más cercana a las viviendas. Así, el rellenado de la plataforma elevada podría verse afectada por la ausencia de hormigón, así como de los elementos que completarán el ajardinamiento del entorno.

Cabe citar también que estas problemáticas, que se unen a otras como el aumento de los costes o la crisis de suministros, ya provocaron que la empresa encargada de adecentar la parcela que los vecinos utilizaban para aparcar en Triacastela renunciase al contrato.

Por ello, esta misma semana, el concejal Javier Fernández, en declaraciones a EL CORREO, esperaba una respuesta institucional para evitar un colapso en la ingeniería civil, ya que retrasaría la puesta en marcha de muchos proyectos pendientes.

En todo caso, en Onda Cero, Alejandro Sánchez Brunete, portavoz del PP de Santiago, quiso destacar que estos problemas no tendrían que haber afectado a varias obras si se acabasen en el plazo establecido, como puede ser, evidentemente, Concheiros o el Hórreo.

Por otra parte, en lo que respecta a la capital gallega, el Mercado Nacional de Ganado de Amio, este pasado miércoles, no tuvo actividad, precisamente, por esta interrupción de los transportes.