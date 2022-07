Yoly Saa conquista con su vida y letras en las fiestas del Apóstol

Media hora antes del concierto de Yoly Saa y ya se encontraban ante el escenario en el parque de Galeras grupos de amigas, parejas, abuelas con nietas, incluso algún alma solitaria con ganas de escuchar a la cantautora de Pontevedra. Queda poco para que el reloj marque las nueve de la tarde y con puntualidad inglesa la joven sube al escenario acompañada de su banda. Vestida con una camisa verde -que combina a la perfección con el entorno natural y el ambiente festivo que se vivía-, estaba lista para cerca de una hora y media de directo.

Comienza el espectáculo y suena: “Se tambalean, tambalean, tambalean no... yo no me comparo con ninguna porque no soy como las demás”. Se trata de Cimientos, una de las canciones de su primer EP, que tiene por título Magma. El inicio del concierto fue un intenso preludio de lo que se iba a vivir esa noche.

Aplausos, silbidos y gritos de “bravooo” llenaban de ambiente el parque. Continuó con Todo Contigo y tras la tercera canción realizó una pausa para dejar claro que “es un placer estar en casa una vez más”. En ese agradable coloquio con los asistentes, entregados a su música, dio las gracias a todos por haberse acercado a disfrutar con sus canciones. Entre vítores y muy buen ambiente, la artista avanzó que “os voy a cantar algunas de mis historias y, si os gusta el drama, estaréis contentísimas y contentísimos porque soy un poco dramática encima del escenario, debajo no tanto”, afirmó, antes de retomar el ritmo del concierto con De seis a seis.

Emoción. La pontevedresa no pudo evitar que se le humedecieran los ojos de emoción al ir desgranando su diario personal gracias a sus letras, con las que muchos de los allí presentes se sentían identificados. Y su gesto se transmitió a medida que avanzaba entre canción y canción. Hubo muchas lágrimas que acabaron en sonrisas; y más aplausos a medida que avanzaba el espectáculo.

Suena Galerna, un tema que forma parte de su nuevo disco A golpes de fe, editado pocos meses atrás. Fue tal el éxito que un grupo de madres con sus hijos, desprovistas de toda vergüenza, se “arrancaron” a cantar a todo pulmón mientras se abrazaban. El repertorio de canciones prosiguió con Cuando yo estoy lejos. Yoly realizó un nuevo parón para explicar que “hace cuatro años me fui a vivir a Madrid para intentarlo en el mundo de la música, y empecé a tocar en el metro. A los dos o tres meses de estar ahí, conocí a un señor, aparentemente muy importante en la industria musical, de quien nada sabía. Me dijo que confiaba mucho en mí, que me iba hacer de oro... y yo, como soy más de pueblo que el chorizo me lo creí”.

Continuó su narración añadiendo que ese individuo le “vendió el oro y el moro y nada de nada. La única que desconocía lo que iba a pasar era yo y en algún momento me di cuenta de que solo le interesaba el dinero y no mi música. Lo peor de esta historia es que yo dejé de confiar en mí misma, pero a la vez me sirvió para escribir una canción que se llama Tirano, dedicada a todos los mercaderes sin escrúpulos que, sin duda, nos encontraremos a lo largo de nuestra vida. Esos que creen que pueden hacer lo que les dé la gana. En mi caso, mi música no se vende, ni se vendía, ni se venderá”, afirmó de forma contundente. La cantautora gallega contó que la canción Rendición es una de sus favoritas, aunque la relación amorosa que mantenía mientras la compuso hubiera acabado como “el rosario de la aurora”.

Sorpresas. Entre gallegos se entienden y como no podía ser de otra manera, su amigo y compañero de profesión, Luis Fercán, la acompañó en el escenario para cantar Galicia y Gracias. Esta última, es una de las canciones del compostelano que forma parte de su primer disco, titulado Grieta.

Yoly cerró su concierto cantando El Exilio; y nada más terminar todo el parque de Galeras se levantó para aplaudir con gran efusividad. Los allí presentes fueron testigos de cómo las vivencias de la cantautora calaron muy adentro del público, igual que lo hace la lluvia en un día típico del otoño compostelano.