Zapatería Castaño alarga la secuencia de cierres en el comercio local

Santiago. En los últimos tiempos se sucede el cierre de varios locales comerciales situados en la ciudad: Zapatería Castaño, en la rúa da Senra, es el último que se ha unido a esta larga lista. Después de tres años de actividad , esta semana colgaba el cartel de Liquidación por cierre. Hace unos meses, también en la zona vieja, la tienda de ropa Confecciones Reviriego, un clásico de esta zona de la ciudad, situado en la rúa do Preguntoiro, también bajaba la persiana. No obstante, este local no permaneció demasiado tiempo cerrado, puesto que desde el pasado mes de septiembre acoge una tienda especializada en chocolates.

En cualquier caso, esta serie de cierres denota la difícil etapa que están afrontando muchos establecimientos de la capital gallega, muy castigados últimamente por la crisis del coronavirus, y ya antes por la alargada sombra del comercio digital.

En el caso del Ensanche, una calle que ejemplifica la dificultad de las tiendas de proximidad para sobrevivir en el actual contexto socioeconómico es la rúa de Alfredo Brañas, considerada hace un tiempo una de las calles de la denominada Milla de Oro del Ensanche. El goteo de locales cerrados en la zona, muchos de ellos tras una larga historia en la ciudad, es continuo, y en pocos metros se multiplican los comercios sin actividad. Muchos de ellos han abierto hace poco, pero no han aguantado la enorme competencia que rige el sector. G. LÓPEZ