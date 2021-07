21 premios en el Mondial des Vins Extremes para la D.O. Ribeira Sacra

ENOLOGÍA. Los vinos de la Denominación de Origen (D.O.) Ribeira Sacra han obtenido 21 Medallas, 14 de Oro y 7 de Plata, tras la participación en el concurso internacional Mondial des Vins Extremes 2021 que se celebró en el Valle de Aosta (Italia) entre el 15 y el 16 de este mes. La D.O. Ribeira Sacra presentó este año 53 muestras, 44 de tintos y 9 de blancos, pertenecientes a 27 bodegas. Los buenos resultados que la D.O. Ribeira Sacra obtiene siempre en Aosta son un trampolín internacional para sus vinos y la han convertido en uno de los referentes mundiales más importantes dentro de la viticultura de montaña o viticultura heroica. Lograron oro: Castro das Saiñas 2019 de Adega Saiñas C.B. (Pantón), Sabatelivs 2020 de Adegas e Viñedos Lareu S.L. (Chantada), Acivro 2020 de Adegas Salvadur S.L. (Pobra do Brollón), Almanova 2019 de Alma das Donas S.L. (Pantón), Prómine Singular 2020 de Bodegas Petrón S.L. (Sober) y Rectoral de Amandi 2020 de Bodegas Rectoral de Amandi S.A.U. (Sober), entre otros. El Mondial des Vins Extrêmes, que organiza el Cervim es el concurso enológico más importante, reservado a los vinos producidos en regiones de montaña o procedentes de cultivos extremos: altitud superior a a los 500 metros. ECG