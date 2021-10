‘50 obras maestras de la colección Abanca’ chega xa ata Asturias

Ven de presentarse no Museo de Bellas Artes de Asturias a mostra titulada 50 obras maestras de la Colección Abanca. A exposición, situada no Edificio Ampliación, estará aberta ao público desde este xoves, 14 de outubro, ata o próximo 16 de xaneiro de 2022. Esta mostra é unha das grandes apostas do museo asturiano para este 2021, ofrece a posibilidade de realizar un amplo percorrido por un dos períodos máis apaixonantes e ricos da historia da arte contemporánea: desde o xurdimento das primeiras vangardas artísticas, nas primeiras décadas do século XX, ata a actualidade.

Composta por máis de 1.300 obras, esta colección conforma un extraordinario patrimonio cultural que a converte na iniciativa artística corporativa máis importante de Galicia, e unha das máis importantes de España. Desde a súa orixe, esta colección foi deseñada cuns parámetros de actuación definidos: fusionar o mundo empresarial e artístico con espírito de mecenado, con dimensión de profesionalidade e con vocación pedagóxica. Así, a conservación destes fondos desenvolveuse sempre baixo os criterios e as condicións máis rigorosas, xa que desde a súa orixe a colección expúxose cunha clara vocación de permanencia, de coñecemento e divulgación pública. Agora, 50 das súas obras mestras chegan ao museo asturiano reforzando con iso os vínculos entre ambas as institucións e permitindo ao gran público o goce dalgúns dos creadores máis importes do pasado século.

No acto de presentación deste mércores, o director xeral de Responsabilidade Social, Sostibilidade e Comunicación de Abanca, Miguel Ángel Escotet, sinalou a satisfacción do banco por poder mostrar en Asturias unha parte significativa dos seus fondos artísticos e afirmou que a entidade impulsa este tipo de iniciativas porque “temos o convencemento de que este patrimonio perde o seu sentido se non é coñecido”.