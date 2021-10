A biografía de Perfecto Feijoo xa no ‘Álbum de Galicia’

Santiago. Perfecto Feijoo (Pontevedra, 1858 – 1935) foi moito máis que o boticario da Peregrina. Foi tamén o Gaiteiro do Lérez, un apaixoado da música tradicional que fundou Aires d’a Terra o primeiro gran coro galego que sentou unha forma de entender e vivir a música do país. Francisco Javier Garbayo Montabes asina a nova entrada do Álbum de Galicia.

Emilia Pardo Bazán, Isidoro Millán, Prudencio Landín Miguel de Unamuno. Xosé Filgueira Valverde ou Fernando López-Acuña foron algunhas das moitas personalidades que nalgún momento teñen destacado o inxente labor desenvolvido por Perfecto Feijoo. Naceu e morreu en Pontevedra, cidade na que fundou o primeiro dos coros galegos, Aires d’a Terra, preocupado pola recuperación do repertorio da música patrimonial, que xa empezaba naquel entón a ser ameazada polo retroceso da vida rural. A música foi unha das súas grandes paixóns, pero profesionalmente era boticario. Foi na súa botica onde estableceu un dos faladoiros máis célebres da España do seu momento, que competía coas que alí se celebraban arredor das figuras de Casto Sampedro e Jesús Muruais. Era un paso obrigado de artistas, intelectuais, políticos, aristócratas e outros personaxes significados nas visitas que realizaban aos balnearios e vilas galegas.

A botica de Feijoo estaba presidida pola figura do loro Ravachol, testemuña non sempre muda dos importantes asuntos que alí se xestaban. Cando o loro morreu, Feijoo e as súas amizades preparáronlle un fastoso enterro e Ravachol acabou incorporándose ao rico imaxinario colectivo pontevedrés, ata seguir presente a súa figura e o seu recordo na cidade por medio do Enterro de Ravachol que substitúe cada ano ao tradicional Enterro da sardiña que pecha o entroido.

Foi neste faladoiro onde Feijoo foi acariñando a idea de crear un coro típico galego, composto por entusiastas profesionais das máis diversas disciplinas, coa intención de rescatar do esquecemento o rico folclore do pobo galego que el tanto amaba. Aires d´a Terra presentouse oficialmente en Madrid durante o entroido de 1901. Na cabeza de Feijoo, que percorrera moitas romarías e festas de novo, gardábanse melodías de diferentes xénero que, coa instrución musical que recibira co director da banda do orfanato pontevedrés e aprendera a tocar a gaita con Manuel Villanueva, gaiteiro de Poio, pronto comezou a darlle forma a un importante arquivo musical e documental que hoxe custodia o Museo de Pontevedra. Recuperou coidadas coreografías e promoveu diferentes viaxes nas que destacou unha importante xira pola Arxentina entre agosto e setembro de 1914.

A iniciativa do empresario Pedro Ferrer, editor de Portfolio Galicia, en 1904 a Compagnie Française du Gramophone trasladou de París á Coruña un estudio móbil de gravación co obxecto de rexistrar diversas pezas interpretadas por Feijoo e o seu coro, recollidas e dezaoito discos que constitúen, ademais, as primeiras gravacións de música tradicional galega que se conservan.

Na súa entrada do álbum incorpóranse tamén unha serie de materiais como a transcrición de “O ideario de Perfecto Feijoo”, un texto autógrafo que se conserva no Museo de Pontevedra, ou unha colección de oito audios da formación que atesoura o Arquivo Sonoro de Galicia.

Álbum de Galicia

