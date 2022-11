A exposición itinerante ‘A Nosa Arte’ percorrerá as principais cidades galegas

INAUGURACIÓN. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, inaugurou onte en Vigo a exposición A Nosa Arte na que poderá verse unha escolma da colección de arte contemporánea do Parlamento de Galicia ata febreiro de 2023 e que percorrerá as principais cidades da comunidade. O titular do Goberno galego

animou a todos os galegos a visitar esta mostra itinerante xa que é unha radiografía do feito de ser galegos e da evolución e transformación de Galicia a través de obras do século XX e XXI.

O Parlamento de Galicia conta cunha ampla colección de arte na que se inclúen máis de 300 pezas. Co obxectivo de achegar este patrimonio artístico á cidadanía, o Parlamento -en colaboración coa Xunta- pon en marcha esta exposición itinerante que tras Vigo poderá visitarse en Ferrol, Ourense, Lugo, A Coruña e Pontevedra. REDAC.