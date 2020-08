A Feira do Libro da Coruña avanza na "reactivación do sector editorial"

O director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, participou este sábado na inauguración da Feira do Libro da Coruña, unha das principais citas dentro do calendario de Feiras de Galicia 2020, que se celebrará nos Xardíns de Méndez Núñez até o 10 de agosto, coa participación dun centenar de autores e preto de 20 librarías.

Durante o acto de inauguración, que contou coa participación de Érica Esmorís, o representante da Xunta celebrou a acollida que tiveron até agora todas as citas incluídas no calendario de Feiras de Galicia 2020 e convidou á cidadanía a "seguir impulsando a reactivación do sector editorial galego" a través destas celebracións, especialmente nun contexto "tan delicado" como o actual.

A cita da Coruña, igual que todas as que se están celebrando en Galicia, estará adaptada ao contexto COVID-19. A este respecto, Anxo Lorenzo agradeceu "o enorme esforzo que está a facer a Federación de Librarías de Galicia" e a disposición dun centenar de autores que estes días asinarán exemplares na cidade da A Coruña.

Esta nova edición da Feira do Libro da Coruña estará aberta até o vindeiro luns 10 de agosto nos Xardíns de Méndez Núñez entre as 11,00 e as 14,00 horas e, xa de tarde, entre as 18,00 a as 22,00 horas. Ademais, as fins de semana e festivos o horario de mañá prolongarase até as 14,30 horas. Durante estes días achegaranse ás instalacións máis de 110 autores para asinar exemplares.

Ademais, contarán cun espazo propio as librarías e editoriais Pedreira, Nobel Coruña, Hércules Edicións, Aenea, Komic Libraría, Metropolis Cómics Coruña, Grupo Planeta, Alvarellos Editora, Moito Conto, Cortizas, El faro de los tres mundos, Alita Cómics, A Gata Tola e Azeta, que ofrecerán un 10% de desconto en todos os libros.

A CORUÑA. EUROPA PRESS