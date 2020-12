A Fundación Blanco Amor publicará tres novos traballos sobre o escritor

Ourense. O Padroado da Fundación Eduardo Blanco Amor celebrou onte a derradeira reunión deste ano, presidida polo presidente Manuel Baltar, xuntanza na que analizaron as actividades que desenvolverá a entidade en 2021 e que inclúen, entre outras iniciativas, tres novas publicacións do escritor ourensán, un traballo audiovisual e a actualización das bases do premio de novela, que cumprirá no 2021 o seu 40º aniversario.

Unha das primeiras actividades será a edición dunha colección de volumes que, baixo o título Blanco Amor fotógrafo, recollerá nun primeiro número as fotografías e crónicas que o escritor ourensán publicou no diario El Pueblo Gallego en 1935, con motivo da viaxe que realizou a varias cidades do norte de Marrocos.

Xunto coa reedición, desta volta en castelán, da biografía escrita por Gonzalo Allegue e titulada Diante dun xuíz ausente, a fundación tamén prevé publicar un traballo que reunirá escritos e estudos en torno á obra de Federico García Lorca Seis poemas galegos, incluíndo a correspondencia que o poeta granadino mantivo con Blanco Amor sobre este traballo.

Tamén realizarase un traballo audiovisual en torno ao xornalista Arturo Lezcano, patrón fundador e amigo persoal de Blanco Amor. ECG