A MICE da inicio á nova edición coa proxección de ‘Cadernas de Olloboi’

Santiago. Este luns bota a andar a 17 edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfica e faino co Festival convidado deste 2022, Olloboi, e o seu filme Cadernas de Olloboi, cinema feito por adolescentes desde as escolas e que se poderá ver ás 20.00 horas no Teatro Principal de Santiago.

Olloboi é un festival audiovisual de curtametraxes dirixido a todos os niveis educativos. Organízao desde o 2009 unha asociación sen ánimo de lucro radicada en Boiro. Para este festival é imprescindible a colaboración da veciñanza, das e dos cineastas galegos, do Concello de Boiro e da Deputación da Coruña. No 2020 a Academia Galega do Audiovisual outorgoulle o Premio especial Xosé Sellier.

.A partir deste luns e ata final de curso, as curtas poderán verse nos centros educativos, a través dunha ligazón e previa inscrición no enderezo servizosdeac@museodopobo.gal. Deste xeito, o profesorado poderá programar a MICE Petís nos propios centros. ECG