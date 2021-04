A RAG estrea a súa primeira serie documental das Letras Galegas

A linguaxe audiovisual será un dos piares fundamentais da programación das Letras Galegas 2021 da Real Academia Galega. A institución presentou este luns a súa primeira serie documental arredor desta celebración, Xela Arias. A palabra esgazada, unha achega en seis capítulos á vida e á obra da autora á que lle rende homenaxe o vindeiro 17 de maio guiada polas propias palabras da homenaxeada.

O capítulo 1, centrado nos primeiros anos de vida da escritora, editora, tradutora e docente, os transcorridos entre a Sarria natal, a cidade de Lugo e o Vigo que a acolleu a partir dos sete anos, pode verse xa na páxina web da RAG, academia.gal, e nas súas redes sociais.

Os demais episodios, que se estrearán cada martes ata a semana previa ao Día das Letras Galegas, profundarán nos ambientes que condicionaron a ollada e a escrita de Xela Arias -en especial o urbano próximo á movida dos 80- e nas súas distintas facetas, non só como escritora transgresora e en constante diálogo con outras artes, senón tamén como unha das primeiras profesionais do mundo da edición e da tradución nunha incipiente industria editorial que tiña como misión normalizar a lingua galega e fixar a normativa.

O presidente en funcións da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo; o fillo de Xela Arias, Darío Gil Arias; a académica Marilar Aleixandre e mais a guionista de Xela Arias. A palabra esgazada, María Yáñez, participaron este luns na rúa Tabernas da Coruña na presentación da programación audiovisual das Letras Galegas 2021 da institución, á que tamén asistiron a nai da homenaxeada, Amparo Castaño, e mais o seu irmán Lois Arias.

Ademais desta serie documental de seis episodios duns 10 minutos de duración, realizada da man da produtora Miramemira, a RAG programará cada día, de mércores a luns e ata o vindeiro 16 de maio, a serie de microespazos audiovisuais Xela Arias. Onde canta a poeta, homenaxe colectiva que comparte testemuños de quen coñeceron a autora xunto a novas olladas e recitados dos seus escritos de académicos e académicas, persoeiros do mundo da cultura, mozos e mozas e cidadáns e cidadás de distintos perfís profesionais.

Ambas as series foron realizadas co apoio económico da Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o Ministerio de Ciencia e Innovación e poderán verse tamén na Televisión de Galicia, que cedeu material do seu arquivo sobre Xela Arias para a produción d’A palabra esgazada.

A voz de Xela Arias tamén se escoitará nesta serie recitando os seus versos nas gravacións cedidas polo músico Fernando Abreu, con quen a poeta preparaba un espectáculo poético-musical no momento do seu pasamento en novembro de 2003.