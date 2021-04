‘A Revista’ fala hoxe das novas oportunidades de emprendemento rural

Santiago. A Revista (TVG) pon hoxe sobre a mesa as novas oportunidades de emprendemento rural. O técnico da Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, Demetrio Bedriñana, conversará no estudio sobre o cáñamo e o porco celta como oportunidades de negocio, coa intención de promover e facilitar o emprendemento de proxectos cooperativos en ámbitos agroalimentarios. Pola súa banda, Gerardo Lázara, administrador de BioHemp, amosará o seu compromiso coa saúde e sostibilidade a través da educación, cultivo, transformación e comercialización do cáñamo. Desde Carballedo, Isabel Costas, de Tres Fuciños, amosará aos espectadores a cooperativa de pequenos produtores de porco celta que emprega medios naturais locais e saberes tradicionais na crianza destes animais. O programa conectará tamén con Santiago, onde a escritora Diana Pardo presentará a súa nova obra Abril descubre el mar y los helados de fresa, onde o amor verdadeiro prevalece sobre as relacións tóxicas. ECG