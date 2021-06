A Ribeira Sacra, máis preto de ser Reserva da Biosfera a finais de verán

O Consello Consultivo Internacional da Unesco emitiu un informe favorable á candidatura conxunta da Ribeira Sacra e as serras do Oribio e O Courel a Reserva da Biosfera, o último paso antes da proclamación oficial a finais deste verán. Agora, decisión final dependerá do Consello Internacional de Coordinación do Programa 'MaB'.

A encargada de anuncialo este sábado foi a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, quen considera motivo de "celebración" esta decisión dada a coñecer escasos días despois de que a Xunta e o Goberno central decidisen aparcar a carreira da Ribeira Sacra para ser Patrimonio da Humanidade.

A pesar diso, Vázquez ve "unha alegría" a posibilidade de que a finais de verán este enclave, xunto coas serras do Oribio e O Courel, poidan ser Reserva da Biosfera. Isto significaría que "o 42 por cento do territorio" de Galicia conta con algunha figura de protección.

Así o manifestou no marco dunha visita a un taller de reciclaxe na praia de Castiñeiras, preto do Parque Natural de Corrubedo (A Coruña), ao que acudiu acompañada da conselleira do Mar, Rosa Quintana, con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente.

Precisamente, Quintana destacou os avances producidos en Galicia en "sustentabilidade do mar" e extracción de recursos mariños". A responsable de Mar da Xunta tivo palabras de eloxio para profesionais do sector polos datos proporcionados pola Unión Europea sobre a sustentabilidade dos recursos marítimos.

A conselleira do Mar tamén subliñou a "necesidade" de manter o equilibro dos ámbitos económicos, ambiental e social das actividades pesqueiras, á vez que apelou a "seguir traballando neste aspecto para manter os ecosistemas".

TOMAR CONCIENCIA

Tanto Quintana como Vázquez fixeron fincapé en que a sociedade debe "tomar conciencia" desde a infancia da importancia de asumir condutas "máis respectuosas co medio" e que "garantan un desenvolvemento sustentable".

"A sociedade está conectada ineludiblemente co medio ambiente" explicou Ángeles Vázquez, "polo que é necesario usar con responsabilidade os recursos naturais dispoñibles". Para a conselleira de Medio Ambiente, "de non ser así as repercusións das accións humanas sobre a súa contorna serán inmediatos".

As representantes do Goberno galego puxeron o foco este ano nos ecosistemas, diversos tanto en natureza como en tamaño. "Teñen funcións moi necesarias, pois regulan o clima, fan que o aire sexa máis respirable, dannos auga e alimento e son fogar de miles de especies", detallaron.

"A pesar de que cada 5 de xuño celebramos o Día Mundial do Medio Ambiente, non nos podemos esquecer de que o máis importante é o que facemos cada un de nós os 365 días do ano", finalizou Vázquez.

SANTIAGO. EUROPA PRESS