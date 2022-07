A rodaxe de ‘Amigos hasta la muerte’ move a 70 profesionais

··· As subvencións para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais en Galicia son unha das seis liñas de axuda convocadas ata o momento pola Xunta de Galicia dentro do Hub Audiovisual da Industria Cultural, programa de apoio sen precedentes para o conxunto do sector que busca acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais desta industria en Galicia.

··· A posta en marcha deste fondo de rodaxes supuxo o arranque en 2021 do Hub Audiovisual da Industria Cultural, un programa de apoio sen precedentes para acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais do sector en Galicia, que se traducirá nun investimento de 9,6 millóns de euros ata 2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da covid-19.