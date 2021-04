Novo éxito da serie ‘O sabor das margaridas’

A segunda temporada da serie de CTV para a TVG O sabor das margaridas estreouse o venres pasado en Netflix e, 48 horas despois, a ficción figura xa no ranking das 10 series máis vistas da plataforma en España, A Arxentina, Grecia, Romanía e O Uruguai, entre outros países.

Estreada na Televisión de Galicia no mes de marzo do ano pasado, a segunda quenda de capítulos chegou esta Semana Santa ao xigante de streaming con algúns meses de atraso respecto á data inicialmente prevista, debido aos desaxustes provocados pola pandemia. Pero a súa estrea vai camiño de seguir o éxito internacional da primeira temporada, xa que foi a primeira produción en galego da plataforma e se situou axiña entre as ficcións más seguidas en lingua non inglesa dentro do Top 10 do Reino Unido e Irlanda. Coproducida por TVG, CTV e Comarex, O sabor das margaridas é un thriller policial con ADN galego. Comezou a ser emitida en Televisión de Galicia en 2018 e en Netflix en 2019. Na segunda temporada, composta por seis capítulos de 70 minutos de duración.

Dirixida por Álex Sampayo, conta on guión orixinal de Ghaleb Jaber Martínez, Eligio Montero e Raquel Arias. O elenco fórmano actores de renome en Galicia, outros que son revelación a nivel nacional e outros emerxentes de ámbito internacional. María Mera, Santi Prego, a actriz arxentina Noelia Castaño, ademais de Rebeca Stones, Sara Sanz e David Seijo, son algúns deles. A ficción, que foi gravada entre Lugo, Santiago e outras localizacións galegas, ten un marcado carácter policial e un contexto misterioso.