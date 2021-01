Aberta a edición do novo Concurso de Fotografía Xurxo Lobato

convocatoria. A Asociacion de Amigos do Instituto de Monelos convoca o 16º Concurso de Fotografia Xurxo Lobato 2021. A asociacion chama a participar ao alumnado Bacharelato, Formación Profesional e ESO de Galicia. O tema e libre e pódense presentar as forografías en balnco e negro ou cor, cun máximo de tres orixinais por participante. Deben ser enviadas por correo electrónico, en formato dixital. antes do 15 de marzo de 2021, a amigos.monelos@gmail.com, acompañadas do DNI, idade, telefono, enderezo, centro de estudo, cidade e curso.

Coas fotos premiadas e seleccionadas fárase una exposición itinerante. ECG