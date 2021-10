Acentos, influencers y la vida que vuelve

Una semana y pico después de la emisión del programa Masterchef Celebrity rodado en A Coruña, no voy a ser yo ahora la que le eche más leña al fuego, pero está claro que la cuestión de la supuesta burla por el acento gallego por parte de los jueces sigue trayendo cola, al igual que las surrealistas escenas que se vivieron en otros escenarios de la ciudad para, se presupone, promocionar la gastronomía regional.

A mí personalmente solo me hizo reafirmar lo que ya pensaba de ellos. Fueron queriendo ir de graciosos sin tener ninguna gracia, con unos comentarios llenos de prejuicios y estereotipos, y con un desconocimiento bastante evidente de la ciudad y de la región en la que estaban, sin contar el poco respeto y el poco tacto que mostraron.

Y la verdad, visto lo visto, ya casi era mejor que se quedasen en eso, porque así no habría que recordarle a Jordi Cruz que el gallego no es un dialecto, sino una de las seis lenguas oficiales que hay en España, al igual que lo son el castellano, el catalán, el valenciano, el euskera y el aranés, aunque este no llegue ni a los 3.000 hablantes nativos.

En fin, que las celebrities y los chefs venían para promocionar la ciudad y sus productos, y A Coruña por lucir, lució estupenda en la tele, y su nombre ha aparecido de sobra en redes y páginas, pero yo tengo mis dudas sobre si esa era la publicidad que se buscaba, y desde luego, si ha sido rentable.

Llámame quisquillosa, pero en mi opinión, no todo vale. Igual que creo que no todas las influencers influyen de verdad aunque tengan seguidores de sobra que le validen el título, y parezca que puedan “vender” entre comillas, cualquier cosa.

DIGO ESTO PENSANDO EN ESOS VÍDEOS MILES DE VECES REPOSTEADOS de infuencers haciendo el Camino en julio en una acción promocional que pretendía mostrar al público joven la experiencia de hacer la Ruta Jacobea a través de las vivencias de Gala González, Xurxo Carreño, Cristina Cerqueiras y el actor Martiño Rivas. Para mí una campaña publicitaria como cualquier otra, bastante menos efectiva que ver peregrinar por cuenta propia y sin sponsor detrás a rostros conocidos como los de Camilo, Ana Rosa Quintana, Dani Rovira, José Andrés, Jon Kortajarena, Bisbal, la baronesa Thyssen, Nieves Álvarez o la actriz Shirley MacLaine, que se lanzó a hacer 800 kilómetros de Ruta en 1994 desde Saint Jean Pied de Port para alucine del personal.

Poco o nada que ver con la última cuchipandi instagramera encabezada por María Pombo, que llegó hace unos días a la capital gallega después de recorrer parte de l Camino promocionando su marca de ropa Tipi Tent junto a Tomás Páramo, Carlota Maranon, Lucía Avendaño, Alba Pernau, Teresa Andrés Gonzalvo, Aina Simón, Gabriela Toral, Gracy Villareal, María García de Jaime y María Hernández.

Obviamente, los #tipigrinos (hastag propio y todo) dieron cuenta de su aventura, de los paisajes que atravesaban, las personas con las que se paraban y por supuesto, de los looks que llevaban, vaya, el fondo de armario o de mochila que toda peregrina chic debería llevar, digo yo, dejando un poco aparte la espiritualidad y esas cuestiones, porque rebuscar uno mismo en su interior, me da que es un poco difícil entre tanto selfie del exterior.

Que sus aventuras y los paisajes de la Ruta desde Pontevedra han llegado a millones de personas no cabe ninguna duda, como tampoco la gran publicidad que le han hecho a Galicia. Ahora habrá que ver si los que las han seguido se animarán más a comprar sus sudaderas oversize y sus conjuntos de leggings y tops, o a calzarse las botas de trekking y echarse a andar por el Camino.