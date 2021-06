Acordo do Ateneo de Santiago e a APG

Manuel L. Rivadulla e Luís Menéndez, presidentes, respectivamente, do Ateneo de Santiago e da Asociación de Periodistas de Santiago asinaron un convenio de colaboración cara a propiciar un maior achegamento entre ambas entidades e a sociedade que as sustenta. As dúas asociacións selaron unha serie de compromisos colaborativos entre os que están a convocatoria anual do Premio de Periodismo Cívico Alfredo Vicentti, a participación de xornalistas e colaboradores en Radio Ateneo e o apoio á programación do Centro Internacional de Prensa Compostela, que xestiona a APSC. ecg