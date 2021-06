Alabanzas en redes a Borja Iglesias tras criticar en ‘Salvados’ la homofobia y las casas de apuestas

Algún día no será noticia pero hoy lo sigue siendo aquí que un futbolista hable de algo más que de goles con tópicos como “vamos a salir a ganar”. De ahí la ola de alabanzas y apoyo que está recibiendo el santiagués Borja Iglesias, delantero del Real Betis, tras su paso por ‘Salvados’.

La entrega del pasado domingo de ese programa de La Sexta que condujo el periodista gallego Gonzo llevaba por titulo ‘Salvados: El valor del fútbol’ con el deportista compostelano entre los entrevistados más destacados viendo la repercusión que están alcanzando sus palabras en contra de las casas de apuestas y sus críticas de la homofobia y de ciertas tretas fiscales de la industria del fútbol, como le gusta llamar al sector al presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, otro protagonista de este reportaje.

Iglesias, cuyo equipo está copatrocinado por una casa de apuestas, se mojó, sereno y directo sobre esa candente cuestión :”A mí las casas de apuestas no me gustan. A veces valoramos mucho el tema económico. Para mí no solo vale eso. Prefiero pagar más y vivir en un país en el que me gusta lo que se hace con ese dinero”, dijo el jugador nacido el 17 de enero de 1993 en Santiago.

Formado en los patios del colegio La Salle, Iglesias fue luego parte del Santiago (cuando ya era Rosalía) y posteriormente... su talento precoz se pulió en Valencia y Villarreal antes de volver a Galicia para fichar por el Celta de Vigo (2015-2017).

“Prefiero ganar menos y que las casas de apuestas no estén”, fue otra de sus declaraciones dentro de una conversación con Gonzo (en su día cubrió como periodista la actualidad de la S.D. Compostela) donde además fue duro contra los brotes de homofobia que salpican algunos campos de fútbol y señaló que, a nivel político, los futbolistas profesionales “son más de derechas”.