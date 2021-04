Alberto Amil: “Con dinero, ahora será posible la cura del párkinson”

Su nombre es Alberto Amil Lago y aún no ha cumplido 50 años. El ferrolano lleva desde los 38 conviviendo con una enfermedad neurodegenerativa, de esas que poco a poco te van consumiendo, minando física y cognitivamente, y que en España ya afectan a más de un millón y medio de personas. Como presidente de la Fundación Curemos el Párkinson, sabe muy bien lo que implica padecer esta patología.

“Empecé con un temblor esencial en la mano izquierda, pero bueno, cuando vas conociendo la enfermedad te das cuenta de que años atrás tenías síntomas, lo que pasa es que no los aprecias y no le echas la culpa a una posible enfermedad neurodegenerativa, sino al estrés o a la falta de descanso. Durante los primeros cuatro años estuve casi a un 90 % de calidad de vida y a partir de ahí aparecieron otras patologías y otros síntomas axiales hasta que a principios de 2020 me quedé en silla de ruedas... Y no me queda otra, no vale de nada quejarse, lamentarse ni pensar por qué a mí. Porque también puedes pensar: y por qué no a mí. Comprendo a todo aquel que padece una dolencia porque todos tenemos nuestro sanmartiño encima. Todos tenemos nuestros problemas. Y hay que afrontarlos con fuerza, con valor, con ganas, con ánimo y no rendirse nunca.

El párkinson, que cuenta con más de 300.000 pacientes en nuestro país, “aglutina un montón de enfermedades”, explica a EL CORREO Amil, como la demencia, “que aparece en un 40 % de los diagnosticados; la depresión, que surge el primer año en el 90 % de los afectados”.

Con la medicación, “poco se ha avanzado. Hace 40 años que se descubrió la levodopa. De ahí han salido otro tipo de medicamentos con mejor resultado o que el efecto haga efecto durante más tiempo, pero date cuenta de que el cuerpo se adapta a los fármacos y los síntomas siguen creciendo. Por eso puedo decir que no ha salido nada innovador ni mejorara lo que salió hace cuarenta años, no. Y la electroestimulación tampoco tiene unos resultados relevantes. Es muy bajo el porcentaje de éxito”.

Además, en el caso del párkinson, tendemos a pensar que sus síntomas son exclusivamente motores (temblor principalmente, pero también rigidez y enlentecimiento), pero lo cierto es que su agresividad es mucho mayor, más grave, y más silenciosa, y su incidencia se manifiesta en edades más tempranas de lo que pueda parecer.

“Por desgracia, cada vez más personas jóvenes están recibiendo un diagnóstico de párkinson, de ELA, de alzhéimer, de demencia frontotemporal, tienen un ictus, un ataque al corazón...”. A pesar de los grandes avances de las últimas décadas, se desconocen las causas exactas que ocasionan esta y otras enfermedades neurológicas crónicas. Se especula que se producen como resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales, un concepto comúnmente conocido como la “hipótesis de origen múltiple”.

Por eso, afirma el gallego, “podemos encontrar una solución que permita curar casi con total seguridad: la terapia génica, que no es más que reconstruir los genes dañados”.

Ahí comienza un ambicioso proyecto de investigación liderado por Eva Carro, doctora en Biología e investigadora del Instituto de Investigación 12 de Octubre, que en colaboración con Diego Santos, neurólogo en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y vicepresidente de la Fundación, ya es una realidad y augura grandes avances a medio plazo. La única pieza clave para no frenar esta progresión es la investigación, “que no apoya el Estado pero sí desde la Administración gallega la Consellería de Política Social. Después, todo lo demás sale a pulmón de empresas, amigos, familiares... Por eso, aprovechando el Día Mundial del Párkinson hemos lanzado una campaña de captación de fondos y que está en redes sociales. La parte económica es necesaria más que nunca, porque ahora sí que podemos conseguir la cura con dinero”, asegura Amil.

Y es ahí donde la Fundación decide centrar sus esfuerzos: más allá de los proyectos dirigidos a sus condicionantes particulares, que seguirán en marcha, los avances y mejoras obtenidos a raíz de la intervención sobre los genes no solo trabajan para una mejor calidad de vida de estos pacientes, sino que sirven de catalizador e impulso de nuevos tratamientos hacia la curación total o, cuanto menos, control imparable, de todas las enfermedades neurodegenerativas, porque en los últimos años, los avances y descubrimientos relacionados con terapias génicas han llenado de esperanza a pacientes de todo el mundo. Por eso cada pequeño paso avanzado en una de estas patologías, será un gran paso para todas.

Además, “también estamos trabajando en otros proyectos de investigación con células madre y microbiota. No nos podemos olvidar de que somos lo que comemos y que nuestro segundo cerebro es el aparato digestivo”.

Hoy es fundamental la importancia de visibilizar aun más esta enfermedad con el objetivo final de lograr la curación total. Alcanzarla es cosa de todos.