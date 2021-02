Amicos realiza un novo curso en colaboración coa Fundación La Caixa

inserción. Onte levouse a cabo na Aula TIC do Centro Integral de Amicos a entrega de diplomas do Curso en Hixiene e Manipulación de Alimentos que se desenvolveu na modalidade virtual neste mes de febreiro. Participaron un total de 20 persoas e foi finalizado exitosamente co 100 % de aprobados. Tras esta formación Amicos conseguirá a inserción laboral dun dos participantes.

“Grazas a este curso aprendín a traballar máis en equipo e sabemos o procedemento de temperatura e transporte de conxelados que deben levar os alimentos para que non se rompa a cadea de frío”, contou Mari Carmen, unha das participantes do curso que lle gustaría traballar nun supermercado.

Esta acción formativa está destinada a adquirir a acreditación e certificación de manipulador de alimentos que é de obrigado cumprimento en toda a UE para os traballadores da hostalería e de calquera outro sector alimentario.

A Asociación Amicos está a desenvolver o Proxecto Más Empleo en colaboración coa Fundación La Caixa e o Fondo Social Europeo. Este programa consiste na realización de itinerarios de inserción sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, prioritariamente con discapacidade. ECG