“Analizaremos las actuales necesidades del mundo de la IA”

La tecnóloga y docente Cristina Rey organiza, junto con Docuten, este próximo viernes 11 de junio un evento online sobre Inteligencia Artificial (IA), cita patrocinada por Arrojo Audi (Concesionario Oficial de Audi en A Coruña), y que se celebrará en el el hotel Hilton Double Tree de A Coruña. Formada en IA en el MIT, actualmente, Cristina colabora también en la creación de contenidos de la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) y con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

¿Sobre qué trata el evento?

En el evento se dará un enfoque transversal sobre algunas de las nuevas necesidades que se están percibiendo en el mundo de la inteligencia artificial.

¿Podría citar algún ejemplo?

Por ejemplo, Gabriel López Serrano, director de asuntos regulatorios de Microsoft, hablará sobre la importancia de cambiar el paradigma de los datos en la investigación. Durante la pandemia, se ha puesto de relieve la necesidad de modernizar la forma en que los hospitales públicos generan data sets y los utilizan para la investigación. Existen varios paradigmas alrededor del fenómeno que resulta necesario aclarar como, por ejemplo, temas relacionados con la privacidad y protección de datos, desarrollo de habilidades técnicas y propiedad intelectual.

Por su parte, José Miguel Zaldo hablará sobre cómo crear empleo con la digitalización y la IA. Creo que se generará un debate muy interesante tras las intervenciones de todos los ponentes. Además participarán Daniel Prieto, cofundador de Norlean y creador del gemelo digital NOA, y Elena Pisonero, consejera independiente y creadora de Relathia y Taldig. Además, Ana Gil presentará y moderará el debate.

¿Por qué escogieron el hotel Hilton para este evento?

Creímos que los valores inherentes a la marca estaban perfectamente alineados con Milbrait. Esta sigue la línea de los eventos realizados anteriormente, pues se trata de un hotel boutique exclusivo que entendemos que nos va a dar mucho juego para realizar más encuentros.

Tras esta cita, ¿cuál será el siguiente evento en su agenda?

El siguiente evento en el que estaré como ponente será en Barcelona, en el WIDS Barcelona y Madrid, de carácter independiente y organizado por Aula Magna Business Schooll, como parte de la edición anual organizada por la Universidad de Stanford, que da visibilidad a mujeres que desempeñan una labor destacable en el ámbito de la ciencia de datos.

¿Tienen previsto seguir organizando eventos en Galicia?

Nuestro foco no son los eventos al uso. Milbrait es una consultora tecnológica con un gran peso en el área docente. Sin embargo, debo destacar que en los encuentros empresariales me siento cómoda. En particular, en la ciudad de Coruña, me siento muy valorada y querida, podría decirse que en gran parte le debo todo lo que soy.