Apoio a creadores emerxentes cunha estancia de catro días no Gaiás

Ábrese a convocatoria dunha nova edición do Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura–EAN que, co obxectivo de apoiar a arte emerxente e promover a creación contemporánea, ofrece aos novos creadores a oportunidade de participar nunha estancia de catro días no Gaiás, durante a que compartir experiencias e procesos creativos.

Corenta artistas emerxentes serán seleccionados para presentar os seus proxectos neste espazo aberto ao diálogo e intercambio de ideas, no que poderán aprender de consolidados creadores que participan como relatores.

Ademais, poderán optar a realizar unha intervención artística nas Torres Hejduk, convertidas en espazo expositivo non convencional, co Camiño de Santiago como eixo.

Enmarcado na programación do Xacobeo 21-22, o encontro está impulsado pola Consellería de Cultura a través da Fundación Cidade da Cultura e a colaboración da Fundación Banco Sabadell.

Dirixido novamente por Rafael Doctor, chega este ano á súa undécima edición consolidándose como unha das citas imprescindibles da creación contemporánea, onde teñen presentado os seus traballos máis de 600 creadores.

Os corenta participantes que acaden unha praza terán a oportunidade de entrar en contacto e compartir coñecementos con creadores emerxentes de diferentes disciplinas, pero tamén con destacados nomes da arte contemporánea dos últimos anos, como o artista multidisciplinar Abel Azcona (Madrid, 1988).

A súa obra –que nace desde a performance e a arte de acción para evolucionar en instalación, escultura, vídeo, pintura ou escritura– materialízase en proxectos de contido reivindicativo e político nos que converte o seu propio corpo e presenza en territorio para a experimentación e detonante do proceso creativo.

Considerado altamente autobiográfico e transgresor, o traballo de Azcona explora temas como os dereitos humanos, a inxustiza social, o xénero, a diversidade, a desigualdade ou a relixión, afondando en experiencias de abandono, violencia, abuso ou enfermidade mental.

O programa –a desenvolver entre o 22 e o 26 de agosto– incluirá o xa clásico Foro Aberto, no que os participantes realizarán unha presentación centrada no seu traballo e proxecto creativo persoal, servindo de plataforma e escaparate das súas creacións.

Recoñecidas figuras como Jorge Perianes, Lois Patiño, Jesús Madriñán, ou Nuria Güell estiveron entre os participantes seleccionados nalgunha edición cando comezaban a abrirse paso na arte.

O artista, comisario e conservador xefe da Fundación Granell, Eduardo Valiña; a comisaria de directora artística de JustMAD e JustLX, Semíramis González, e o xornalista e comisario Javier Díaz-Guardiola participarán tamén como observadores, compartindo a súa experiencia no apoio a novos talentos.

Os artistas emerxentes interesados en seren seleccionados deberán enviar a súa solicitude antes das 15.00 horas do próximo 2 de xullo xunto á documentación requirida ao enderezo encontro@cidadedacultura.org.

As bases completas poden consultarse na páxina web www.cidadedacultura.gal.