‘As bestas’, rodada en Galicia, entre las cinco españolas preseleccionadas en los Premios del Cine Europeo

Cinco películas españolas (’Maixabel’, ‘Alcarràs’, ‘Madres paralelas’, ‘As bestas’ y ‘Pacifiction - Tourment sur les îles’) han sido preseleccionadas en los Premios del Cine Europeo (EFA, European Film Awards), cuyos ganadores se anunciarán el próximo 10 de diciembre en la capital islandesa, Reikiavik.

En un primer momento, se ha hecho una primera selección de 30 títulos que se sumarán a una segunda lista que se conocerá en septiembre. Las películas serán valoradas por los 4.400 miembros de la Academia de Cine Europeo y las nominaciones definitivas se darán a conocer el próximo 8 de noviembre.

La película ‘Maixabel’, dirigida por la directora Icíar Bollaín, cuenta con un palmarés que incluye tres Premios Goya, dos Premios Feroz, dos Premios Forqué, dos Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos y el Premio Irizar al Cine Vasco de San Sebastián, entre otros.

También ha sido seleccionada ‘Alcarràs’, de Carla Simón, que se alzó con el Oso de Oro en la 72 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Al elenco se suma ‘Madres paralelas’, de Pedro Almodóvar; ‘As bestas’ de Rodrigo Sorogoyen (rodada en Galicia) y ‘Pacifiction - Tourment sur les îles’, de Albert Serra. Estas dos últimas aún no se han estrenado en España.

También han sido preseleccionados otros títulos como ‘Belfast’, de Kenneth Branagh; ‘Holy Spider’, de Ali Abbasi; ‘Mediterranean Fever’, de Maha Haj; ‘More Than Ever’, de Emily Atef; ‘Reflection’, de Valentyn Vasyanovych; ‘Triangle Of Sadness’ de Ruben Östlund; ‘Boy From Heaven’, de Tarik Saleh; ‘Burnings Days’, de Emin Alper; ‘The Eight Mountains’, de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch; ‘The Hole’, de Michelangelo Frammartino; ‘Women Do Cry’, de Mina Mileva y Vesela Kazakova; ‘Girl Picture’, de Alli Haapasalo, o ‘Godland’, de Hlynur Pálmason, entre otras.

Los Premios del Cine Europeo, creados en 1988 por la Academia de Cine Europeo, reconocen cada año las producciones cinematográficas de 27 países europeos, tanto de la UE como de fuera de ella, basados en los estándares de diversidad e inclusión de la Academia Europea de Cine.



MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.